Balsa Las Perlas ya tiene su nueva estación eléctrica y asegura energía por los próximos 20 años

Desde el Gobierno provincial y la empresa distribuidora Edersa, inauguraron la nueva estación transformadora con una inversión de $10.500 millones.

El Gobierno de Río Negro y la distribuidora Edersa pusieron oficialmente en funcionamiento la nueva estación transformadora de Balsa Las Perlas , una obra de infraestructura eléctrica clave que demandó una inversión superior a los $10.500 millones y que permitirá garantizar mayor potencia, estabilidad y previsibilidad energética para acompañar el crecimiento sostenido de la comunidad.

Durante los últimos años, Balsa Las Perlas se consolidó como uno de los sectores de mayor expansión demográfica del Alto Valle. El rápido desarrollo urbano y habitacional generó una alta demanda energética que llevó al límite la capacidad de la red existente. Frente a ese escenario, el Gobierno provincial, junto a la distribuidora, elaboró un plan integral para reforzar el sistema eléctrico local y asegurar un servicio estable, seguro y moderno.

“Con esta obra no solo garantizamos energía para los hogares, sino también para nuevos emprendimientos, instituciones y servicios que impulsan el progreso de la zona”, destacó el secretario de Energía Eléctrica de Río Negro, Néstor Pérez , durante la inauguración.

Estación transformadora EDERSA Las Perlas (1) La nueva obra garantiza mayor potencia eléctrica para la zona. Gentileza

Una infraestructura moderna y de alta capacidad

La nueva estación transformadora está ubicada en un punto estratégico para optimizar la distribución y ampliar el abastecimiento no solo a Las Perlas, sino también a sectores cercanos de Cipolletti. Cuenta con tecnología de última generación, sistemas automatizados de control y protección que mejoran la eficiencia operativa y reducen las interrupciones del servicio.

Con una potencia instalada de 33/13,2 kV y una capacidad inicial de 10 MVA, la obra multiplica por cinco la demanda actual de Las Perlas, garantizando una previsión energética de al menos dos décadas. Este desarrollo forma parte de un ambicioso proyecto provincial que incluyó la construcción de un nuevo nodo de abastecimiento que parte desde Cipolletti, atraviesa la Isla Jordán y llega hasta la margen sur del río, donde se ubica la nueva estación.

Cooperación público-privada para el desarrollo

La concreción del proyecto fue posible gracias al trabajo conjunto entre el Estado provincial y la empresa distribuidora, en un esquema de articulación público-privada que permitió ejecutar una obra de alto impacto social.

“Esta estación es el resultado de una planificación coordinada: cada peso invertido se traduce en mejor calidad de servicio y en más oportunidades para los vecinos”, subrayó Pérez, quien destacó el rol de la empresa en la ejecución técnica y en la modernización de los sistemas eléctricos.

Estación transformadora EDERSA Las Perlas (2) La inversión estuvo enmarcada en un acuerdo público - privada para la concreción de la obra. Gentileza

El futuro de Las Perlas

Con la puesta en marcha de esta estación transformadora, Las Perlas asegura su capacidad energética para acompañar el crecimiento demográfico y la llegada de nuevas familias, comercios y servicios. Además, la obra refuerza los anillos de distribución que abastecen a Cipolletti y otras localidades del Alto Valle, consolidando un sistema interconectado más robusto y eficiente.

La provincia ratificó su compromiso de continuar invirtiendo en infraestructura energética estratégica, con el objetivo de construir un sistema confiable, sustentable y preparado para el desarrollo.

Desde el pase de Calf a Edersa en 2015, la empresa realizó más de 130 obras en esa localidad que depende del municipio de Cipolletti, pero todavía no llega a tener regularizados ni siquiera el 50% de las habitantes de esa zona. “Se estima que hoy viven en Las Perlas más de 4.000 familias y Edersa tiene 1932 usuarios allí, entre residenciales, comerciales y T2. Pero todo el mundo tiene luz, por lo que las pérdidas para empresa en la actualidad superan los 1.100 millones de pesos al año”, según los cálculos de 2024.