Los bomberos extinguieron el incendio de seis hectáreas en Las Perlas

Los Bomberos de Balsa Las Perlas sofocaron durante cuatro horas un incendio de pastizales.

La tranquilidad habitual de Las Perlas se vio interrumpida anoche, cuando un incendio de pastizales avanzó peligrosamente sobre el sector de chacras, a pocos metros de la línea de viviendas. Las llamas se iniciaron alrededor de las 21:38 del miércoles , en un terreno fiscal ubicado sobre avenida del Trabajador , y fueron visibles desde distintos puntos de la localidad.

De inmediato, dos dotaciones del destacamento de Bomberos Voluntarios de Balsa Las Perlas se desplazaron hacia el lugar, donde trabajaron durante más de cuatro horas para controlar el fuego que se propagaba con rapidez debido a la presencia de pasto seco y ráfagas de viento.

Según informaron desde el cuartel, el foco afectó unas seis hectáreas de pastizales y troncos secos, sin que se registraran heridos ni pérdidas materiales , aunque la proximidad de las llamas generó momentos de tensión y preocupación entre los vecinos . “Fue una noche muy larga; veíamos el fuego muy cerca. Gracias a los bomberos que actuaron rápido, no llegó a las casas”, relató un vecino a LM Cipolletti .

El operativo de extinción se extendió hasta las 2:30 de la madrugada de este jueves, cuando finalmente se logró controlar el fuego y enfriar la zona para evitar reinicios. Desde el cuerpo de bomberos recordaron que gran parte de los incendios de este tipo son provocados de manera intencional, ya sea por descuido o por acción deliberada, y advirtieron que con la llegada de la temporada de calor y viento, el riesgo se multiplica.

Un problema recurrente en Cipolletti

Los incendios de pastizales y forestales constituyen una de las principales causas de intervención de los bomberos voluntarios en la región. De acuerdo con los registros oficiales, durante 2024 se registraron 171 incendios de este tipo en Cipolletti, mientras que en lo que va de 2025, hasta agosto, ya se contabilizaron 161 salidas por fuego en zonas rurales o de vegetación, consolidándose como el principal motivo de emergencia durante todo el año.

El detalle mensual de intervenciones muestra la magnitud del problema:

2024: enero (31), febrero (21), marzo (28), abril (15), mayo (9), junio (7), julio (26), agosto (34).

enero (31), febrero (21), marzo (28), abril (15), mayo (9), junio (7), julio (26), agosto (34). 2025: enero (20), febrero (24), marzo (7), abril (20), mayo (26), junio (22), julio (24), agosto (18).

Los efectivos advierten que muchos de estos focos comienzan en chacras o baldíos donde se acumula material combustible, y que los factores climáticos, bajas precipitaciones, altas temperaturas y vientos secos, facilitan la propagación del fuego.

Llamado a la prevención

Desde Bomberos insistieron en la importancia de la prevención y la denuncia temprana ante cualquier humo o actividad sospechosa. Aunque el siniestro de anoche no dejó consecuencias graves, el episodio encendió nuevamente las alarmas sobre la fragilidad del entorno rural en tiempos de sequía y viento, y el rol central que cumplen los bomberos voluntarios, quienes cada año enfrentan cientos de emergencias para proteger los hogares y el ambiente cipoleño.

Ante un incendio, es importante recordar los números para informar: Destacamento Balsa La Perlas: 299 406-3409 - Bomberos Voluntarios Cipolletti 299 4781304 o los números directos de emergencia: 109 - 911.