Cipo Limpia: el esperado cronograma para este fin de semana y el siguiente

Se conoció el detalle del recorrido que hará el Programa durante los próximos días. ¿Pasa por tu zona?

Un nuevo operativo de limpieza comenzó este jueves por barrio El Espejo. ¿Cómo continúa?

La Municipalidad difundió el cronograma del Programa Cipo Limpia para los últimos días de octubre y el primer fin de semana de noviembre en el que funcionará el aguardado servicio .

Por empezar, cabe señalar que este jueves las tareas se realizan en el barrio El Espejo de nuestra ciudad. Los trabajos de limpieza de residuos de gran tamaño, continuarán el viernes hasta finalizar con todo el sector.

La Secretaría de Servicios Públicos también se mantendrá muy activa el fin de semana del 7 y 8 de noviembre , ya que se anunció que el Cipo Limpia estará presente en el sector del Distrito Vecinal Noreste.

Cipo limpia (1).png

El recorrido estará comprendido por las calles Circunvalación (Illia), Venezuela, Los Notros y C515.

“Un servicio gratuito , que tiene como objetivo que los vecinos puedan deshacerse de residuos voluminosos y de grandes dimensiones que se encuentran acumulados en sus viviendas y/o patios, como: Electrodomésticos grandes; Muebles; Ramas/ restos de poda; Escombros, hierros y chapas”, informaron desde la Muni.

Horarios del Cipo Limpia

Viernes 7 de 8 a 17.

Sábado 8 de 8 a 12.

“Es importante dejar la basura de gran tamaño sobre la vereda, sin obstruir el paso de los transeúntes para que el personal de Servicios Públicos pueda realizar el trabajo de recolección”, advirtieron.

¿Qué no se puede sacar?

-Residuos domiciliarios

-Aparatos electrónicos

-Hojas secas

-Cartones y papeles

El Cipo Limpia ya recorrió durante el presente año, los barrios Puente 83 Sur y Martín Fierro; Tres Luces y calle Ciega; Puente 83 Norte y Puente Madera; Pichi Nahuel y Arévalo; Sector de El 30; 2 de Febrero, 10 de Febrero, Del Trabajo y San Lorenzo; Ferri, CGT, Obrero A y B y Mercantil.