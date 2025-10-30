El mal momento del Brujo Atahualpa: "No sé qué voy a hacer, ni si recuperaré el dinero"

La confesión del gurú más famoso que tomó una decisión arriesgada y ahora analiza cómo resolver el problema. Sí, justo en Halloween…

Son horas complicadas para el Brujo Atahualpa . Quienes subestiman la pasión del fútbol jamás lo entenderán pero un resultado deportivo, en especial en instancias cruciales, suele cambiarle el ánimo a los hinchas. Claro que ese es apenas una parte del mal momento que vive el chamán más famoso de la región por estas horas, pesadilla que justo coincide con Halloween ...

Confeso hincha de Racing , no fue una hermosa mañana -emulando la histórica frase de Francella - la de este jueves para el popular gurú, el que goza de una elevada eficacia en pronósticos futboleros con la que llegó a trascender incluso a nivel país.

Es que la ilusión del pueblo académico era muy grande y la dolorosa eliminación ante Flamengo de Brasil en las semifinales de la Copa Libertadores caló hondo en los fieles seguidores de la entidad de Avellaneda.

Racing Fla Festeja Flamengo, sufren Racing y el Brujo Atahualpa.

Bueno, ¿pero es para tanto? Y sí… ¿Por qué? Simple. Sin desconocer las dificultades que se sabía opondría un rival de la talla del Mengao, repleto de figuras internacionales, los fanas de Racing últimamente cambiaron el chip, desde que llegó Gustavo Costas como DT predomina el aura positiva, venían de ganar la Copa Sudamericana y ¡ya se venían en la final de la máxima cita continental!

Con esa ilusión y en una decisión riesgosa fue que el Brujo Atahualpa adquirió con anticipación tickets para la gran definición del prestigioso certamen, que este año tendrá lugar en Lima, Perú. “Y no salieron nada baratas”, lamentó el chamán. Esta vez, las macumbas brasileñas pudieron más que sus trabajitos y pálpitos aunque "estuvimos cerca, Rossi los salvó...".

Brujo Atahualpa El Brujo Atahualpa, piensa cómo resolver la situación.

Por eso, ahora el gurú que suele dejar sus aguardados vaticinios a LMC se plantea “qué hacer” y ya empezó a moverse para intentar darle un destino a esos boletos y ver si recupera parte de la inversión o se los queda...

Dentro de lo malo, la buena es que el partido decisivo entre el Fla y el vencedor de Palmeiras-Liga de Quito -juegan este jueves la revancha en San Pablo, la ida la ganó el elenco ecuatoriano 3 a 0-, se disputará en su Lima natal.

¿Irá a verlo y de paso visitará familiares? ¿Organizará un evento de chamanes para esa fecha como acostumbra quien preside una de las instituciones del rubro más grande del continente? Lo sabremos en los próximos días…

Lo cierto es que esta despedida de Racing de la Libertadores le costó un Perú al Brujo Atahualpa.

El dolor de Costas: “Defraudé a mi gente”

“No tengo muchas ganas de hablar, menos del partido. Los chicos dejaron todo, como dije siempre voy con ellos a la guerra. Agradecerle a los chicos lo que hicieron y dejaron en la cancha, jugamos con un gran equipo. También agradecer a la gente por el gran apoyo que nos dio. Estuvimos a un paso muy cerca, pero no lo logramos. Defraudé a mi gente”, fueron las primeras palabras del entrenador, Gustavos Costas, al borde de las lágrimas tras el 0 a 0 en el Cilindro y la eliminación de Racing por el 0-1 de la ida en el Maracaná.

Costas, Racing

Sobre cómo se supera este difícil momento, Costas expresó: “Hay que pasar esto. Nos duele muchísimo porque estábamos muy ilusionados como toda la gente, que fue extraordinario lo que hizo en estos días. Parecía que íbamos a lograrlo pero no pudimos. ¿Cómo se hace para seguir? Primero hay que salir de acá y a partir de mañana, empezar otra etapa”.

“A mis futbolistas les agradezco siempre como hincha por cómo nos representaron. La gran mayoría no jugó copas y pudimos ganar dos. Agradecerles de por vida. Siempre dejaron todo, jugaron desgarrados, Maravilla (Martínez) con la rodilla casi fisurada, con fiebre... Dejaron todo adentro. Jugamos bien, mal o perdíamos, pero el hincha tiene que estar contento porque lo representaron de la mejor manera”, valoró el entrenador.