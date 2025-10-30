Jueves más que templado en Cipolletti: a cuánto llegará la máxima

El pronóstico anticipa un ascenso de la temperatura, que no será muy duradero. Se prevé tiempo bueno y ventoso para el resto de la semana.

Tras algunas mañanas frescas, para este jueves se prevé un ascenso de la temperatura que estará acompañado por el infaltable viento en Cipolletti y las ciudades del Alto Valle. Será una jornada de anticipación del verano.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa fuertes ráfagas de viento y calor en la región. Por la madrugada estará parcialmente nublado con una temperatura de 13 grados, viento débil y ráfagas de hasta casi 60 kilómetros por hora. Por la mañana seguirá algo nublado y la temperatura ascenderá a los 18 bajo un viento débil.

Ya en horas de la tarde la máxima alcanzará los 27 grados de máxima con viento de leve a moderado. Hacia la noche la temperatura descenderá a los 24 grados bajo un cielo mayormente nublado y viento entre 51 y 59 kilómetros por hora.

Según la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC), se indica el ingreso de aire proveniente del sector noreste con ascenso de la temperatura. “Calor para este jueves, mientras que habrá pulsos de aire frío en cordillera con precipitaciones débiles, y períodos de viento del sudoeste en los valles, meseta y costa el viernes y sábado”.

ciclovia alem (2).jpg Estefania Petrella.

Para el jueves prevé una máxima de 28 grados con viento moderado bajo un cielo mayormente despejado. Por la noche la temperatura descenderá a los 8 grados de mínima, cielo cubierto y fuertes ráfagas de viento. Pronosticaron 58 kilómetros por hora.

Desde el organismo interprovincial anticipan que dominarán las condiciones de buen tiempo en la región. En tanto que, durante noviembre se mantendrá la alternancia de períodos cálidos estacionales con ingresos de aire frío en cordillera.

Cómo seguirá el tiempo

Las condiciones metereológicas variarán para el viernes. Según el SMN, la temperatura descenderá levemente, estará más cálido en la zona. El cielo estará mayoremente nublado durante toda la jornada. La mínima será de 14 grados en horas de la mañana, luego ascenderá a los 17 grados por la mañana. Alcanzará su temperatura máxima por la tarde con 23 grados, que descenderá a 19 por la noche. El viento soplará entre 23 y 31 kilómetros por hora durante todo el día, variarán las ráfagas siendo las más intensas entre 51 y 59 kilómetros por hora en horas de la tarde.

La AIC pronosticó una mayor amplitud térmica dado que la máxima alcanzará los 23 grados durante el día con cielo despejado y la mínima se registrará por la noche con un grado bajo un cielo cubierto. El veinto predominante soplará moderado y las ráfagas andarán próximas a los 60 kilómetros por hora.