Una densa columna de humo penetrante nace en Cipolletti e invade Neuquén: ¿Qué pasó?

El humo cubre gran parte de la capital provincial y genera preocupación entre los vecinos.

El intenso humo que desde este jueves por la mañana cubre buena parte del cielo de Neuquén tiene una explicación: un "incendio controlado" en una chacra del lado de Cipolletti , frente al barrio Rincón de Emilio. El fuego produce una espesa columna que el viento empuja hacia el lado neuquino, lo que explica el fuerte olor a quemado y la baja visibilidad que se perciben en distintos sectores de la capital.

El foco ígneo se encuentra a unos 200 o 300 metros detrás de una alameda, sobre la ruta que sirve de enlace previo al puente carretero, y a escasos metros del río que separa a ambas ciudades.

Desde el lugar, el humo se desplaza hacia el este y cubre barrios como Rincón de Emilio, Comahue Golf Club, el sector de la Legislatura y la zona de Plaza de las Banderas, alcanzando incluso parte del centro neuquino.

Bomberos voluntarios de Cipolletti trabajan en el área afectada, donde se queman rollos de alfalfa almacenados a campo abierto. Por el momento, no se reportan viviendas comprometidas ni personas evacuadas, aunque la densa humareda se extiende varios kilómetros y es visible desde distintos puntos de la ciudad.

Incendio en chacra de Cipolletti - humo Neuquén (1)

El viento, que se presenta en la región, colabora en la dispersión del humo y lo empuja directamente hacia Neuquén. Vecinos de Rincón de Emilio reportaron que el aire se volvió irrespirable y que el olor a quemado llega con fuerza incluso con las ventanas cerradas.

Visibilidad reducida y olor a quemado

La columna de humo es perceptible desde los principales accesos a la capital provincial, pero principalmente desde la zona alta de la ciudad.

Las autoridades recomiendan circular con precaución en la zona de los puentes y rutas de acceso entre Cipolletti y Neuquén, donde la visibilidad puede verse afectada por la nube. También se aconseja mantener cerradas las aberturas de las viviendas y evitar la exposición prolongada al aire libre, especialmente en personas con afecciones respiratorias.

Noticia en desarrollo.-