Una densa columna de humo penetrante nace en Cipolletti e invade Neuquén: ¿Qué pasó?
El humo cubre gran parte de la capital provincial y genera preocupación entre los vecinos.
El intenso humo que desde este jueves por la mañana cubre buena parte del cielo de Neuquén tiene una explicación: un "incendio controlado" en una chacra del lado de Cipolletti, frente al barrio Rincón de Emilio. El fuego produce una espesa columna que el viento empuja hacia el lado neuquino, lo que explica el fuerte olor a quemado y la baja visibilidad que se perciben en distintos sectores de la capital.
El foco ígneo se encuentra a unos 200 o 300 metros detrás de una alameda, sobre la ruta que sirve de enlace previo al puente carretero, y a escasos metros del río que separa a ambas ciudades.
Desde el lugar, el humo se desplaza hacia el este y cubre barrios como Rincón de Emilio, Comahue Golf Club, el sector de la Legislatura y la zona de Plaza de las Banderas, alcanzando incluso parte del centro neuquino.
Bomberos voluntarios de Cipolletti trabajan en el área afectada, donde se queman rollos de alfalfa almacenados a campo abierto. Por el momento, no se reportan viviendas comprometidas ni personas evacuadas, aunque la densa humareda se extiende varios kilómetros y es visible desde distintos puntos de la ciudad.
El viento, que se presenta en la región, colabora en la dispersión del humo y lo empuja directamente hacia Neuquén. Vecinos de Rincón de Emilio reportaron que el aire se volvió irrespirable y que el olor a quemado llega con fuerza incluso con las ventanas cerradas.
Visibilidad reducida y olor a quemado
La columna de humo es perceptible desde los principales accesos a la capital provincial, pero principalmente desde la zona alta de la ciudad.
Las autoridades recomiendan circular con precaución en la zona de los puentes y rutas de acceso entre Cipolletti y Neuquén, donde la visibilidad puede verse afectada por la nube. También se aconseja mantener cerradas las aberturas de las viviendas y evitar la exposición prolongada al aire libre, especialmente en personas con afecciones respiratorias.
Noticia en desarrollo.-
