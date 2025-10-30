Fuego Amigo Volumen 3: noviembre se cocina en Cipolletti
El clásico ciclo gastronómico de Cabrona vuelve este noviembre con cinco cocineros del Alto Valle, música en vivo y mucho fuego.
Cabrona vuelve a encender sus hornallas con el Volumen 3 de Fuego Amigo, el ciclo que ya se volvió un ritual entre los amantes de la rica gastronomía. Cada sábado de noviembre, el bar cipoleño abre su cocina a diferentes cocineras y cocineros del Alto Valle, en una celebración de sabores, historias y amistad.
Propuestas únicas, productos de temporada, DJs invitados y el mismo espíritu de siempre: cocinar entre amigos, con pasión y mucho fuego.
Sábado 1 de noviembre / Ezequiel Gonzalez + DJ Facu Felix
El reconocido cocinero con experiencia en Nueva York, la embajada de Brasil en Argentina, y restaurantes de Ushuaia y Neuquén, vuelve a Cabrona con un menú sabroso y de temporada
- Ceviche de hongos, pesca rebozada con bruma de cabra y mayo de peras (opción veggie);
- Mollejitas laqueadas en ternuripa y mostaza, humita brûlée con queso halloumi y frutillas;
- Slice pizza estilo New York con pepperoni, stracciatella, pesto y sriracha;
- Espárragos con panceta ahumada, naranjas, huevo 65 y salsa ranchera (opción veggie);
- brocheta de langostinos y salchicha parrillera con papas pay y chimi ahumado de miel y cítricos.
Musicaliza Facu Felix / Comida hasta agotar stock/ Sin reserva
Sábado 8 de noviembre/ Juan Solorza + DJ @alexis.ene
Uno de los grandes referentes de la cocina patagónica regresa con técnica, creatividad y un menú irresistible:
- Croissant smasheado (guacamole, huevo poché, panceta crocante, brotes y parmesano),
- Pizza Romana Del Valle (masa con harina de vino, cebolla morada, queso azul, pera y reducción de Pinot Noir),
- Bao de pollo crocante con gochujang,
- Tostada brioche veggie con gírgolas, espárragos y queso toscano,
- Torta vasca con frutillas maceradas.
La noche se completa con la música de @alexis.ene.
Sábado 15 de noviembre / Harlem
La hamburguesería ganadora del premio a Mejor Burger Argentina 2024 desembarca con su propuesta street y explosiva:
- Space Jam Burger
- Philly Cheesesteak
- pollo frito sweet & spicy,
- papas lemon pepper
- (opción veggie con Not Pollo Crispy)
Un festín para comer con las manos y brindar con las cervezas de la casa.
Sabado 22 de noviembre / Romi Riquelme + DJ Maxi Cayón
La cocina consciente de Romi Riquelme llega con una propuesta en su mayoría vegetal, colorida y fresca:
- Ceviche de girgolas y coliflor
- falafel en pan pita
- kebab de cordero especiado con babaganush y salsa agria
- papas jacket rellenas con queso y alubias,
- sorbete de mango con cremoso de cajú y coco, gel de hibiscus y merengues picantes.
Acompaña la noche el set de Maxi Cayón.
Sábado 29 de noviembre/ Matías Hidalgo + DJ @alexis.ene
El cocinero Matías Hidalgo, número 7 entre los pizzaiolos de Sudamérica, cierra el ciclo con una noche a puro horno:
- Pizza de crema de puerro y trucha ahumada,
- pizza vegetariana de gírgolas y manzana grillada,
- pizza margarita
- pizza con panceta, hongos y parmesano gratinado.
Una cita ideal para acompañar con cerveza bien fría y buena música.
Sin reservas. Comida hasta agotar stock.
Opciones veggies disponibles.
+ info:
Instagra: @cabronacerveceria
