Tragedia en un colegio: un arco cayó sobre un nene y lo dejó con muerte cerebral

El pequeño de 8 años estaba con sus amigos cuando ocurrió el fatal hecho. El grave diagnóstico de los médicos.

La tragedia generó conmoción entre vecinos, docentes y compañeros del colegio donde el niño de 8 años sufrió el accidente.

Una tragedia conmueve a la ciudad de Quilmes . Fuentes policiales confirmaron que un niño de ocho años permanece internado con muerte cerebral luego de sufrir un grave accidente en una cancha polideportiva del colegio Nazareth , durante una actividad recreativa.

Según testigos, el menor se trepó a un arco de handball cuya estructura no estaba fijada al suelo. El arco se desplomó sobre él y le provocó un fuerte golpe en la cabeza.

El hecho ocurrió el martes por la noche, durante una jornada deportiva organizada dentro de la institución. La comunidad educativa, familiares y vecinos se encuentran en estado de conmoción por lo ocurrido, mientras la Fiscalía de Quilmes abrió una investigación para determinar responsabilidades.

Un golpe fatal en medio del juego

El niño, alumno del colegio y jugador de básquet infantil del club Argentino de Quilmes, fue trasladado de urgencia al Hospital Isidoro Iriarte, tras sufrir un traumatismo craneoencefálico grave. El impacto afectó la región occipital del cráneo y provocó hemorragias internas y paro cardiorrespiratorio.

quilmes_nene

En la guardia, los médicos realizaron estudios tomográficos que revelaron lesiones intracraneales severas y sangrado interno. Durante la atención, el menor también presentó un cuadro abdominal agudo que requirió una cirugía de urgencia, la cual resultó exitosa. Sin embargo, pese a los esfuerzos del equipo médico, su cuadro neurológico se agravó con el paso de las horas.

Una vez estabilizado, fue derivado al Hospital de Alta Complejidad “El Cruce”, en Florencio Varela, donde los especialistas confirmaron el diagnóstico de muerte cerebral. Allí permanece bajo asistencia médica mientras su familia recibe acompañamiento psicológico.

La investigación judicial en medio de la conmoción

El accidente generó una fuerte repercusión en la comunidad educativa y deportiva de Quilmes. Padres y docentes se acercaron al colegio para apoyar a la familia del niño y exigir medidas urgentes de seguridad en las instalaciones.

La Fiscalía N° 5 de Quilmes inició actuaciones para determinar si existió negligencia en el mantenimiento o anclaje de la estructura del arco. También se tomaron declaraciones a docentes, personal de mantenimiento y alumnos presentes en el lugar.

Fuentes judiciales confirmaron que la estructura no estaba fijada al piso, lo que habría permitido que el travesaño se desestabilizara con el peso del niño. Los investigadores analizan si el establecimiento contaba con certificados de seguridad y supervisión técnica actualizados.

Desde la institución educativa manifestaron su pesar y aseguraron que colaboran con la investigación. Mientras tanto, el municipio de Quilmes envió equipos de Defensa Civil para revisar las condiciones de las estructuras deportivas en escuelas y clubes locales.

Un antecedente reciente y la necesidad de prevención

El caso de Quilmes no es un hecho aislado. Semanas atrás, en la ciudad rionegrina de Cipolletti, un nene de diez años murió al caerle encima un arco metálico mientras jugaba en el club Pillmatun. En esa ocasión, la estructura tampoco estaba anclada al suelo, lo que derivó en una causa judicial y en la suspensión de las fechas deportivas del fin de semana.

Ante estos hechos, especialistas en seguridad deportiva advierten sobre la falta de controles estructurales en clubes y escuelas, donde se utilizan arcos móviles sin fijaciones seguras. Señalan que la instalación incorrecta de estos elementos puede convertir una práctica recreativa en un riesgo mortal.