Reforma Laboral: qué cambios piden los empresarios al Congreso

El sector salió a respaldar al Gobierno luego del triunfo en las elecciones del domingo pasado y junto con ello reclamaron que se avance en una reforma laboral.

Los empresarios de la Unión Industrial Argentina (UIA) salieron en respaldo del proyecto del gobierno de reforma laboral , al señalar que el mismo servirá para darle mayor competitividad al sector.

Así lo señala un comunicado de la Junta Directiva de la entidad que preside el industrial Martín Rappallini, quien forma parte del consejo del Pacto de Mayo por el lado empresarial.

“Desde la UIA, y en representación del sector productivo, el presidente Martín Rappallini reafirmó la voluntad de seguir trabajando con responsabilidad y compromiso para impulsar la agenda de competitividad a fin de que la industria pueda competir con el resto del mundo en igualdad de condiciones”, señaló la entidad en un comunicado.

En ese sentido, la entidad sostiene que “esta agenda está encabezada por la modernización laboral y la reforma tributaria”.

Daniel Rosato, de Industriales Pymes Argentinos (IPA), respaldó la idea de que haya mejoras en las condiciones de trabajo de los empleados, aunque no se manifestó directamente sobre el tema de la reforma laboral. Al saludar al gobierno por el triunfo del domingo señaló que “este respaldo de la sociedad se tiene que transformar en mejores condiciones laborales para los trabajadores y de mejora de la competitividad” y afirmó que “el bienestar para todos se logrará a través de la producción y el trabajo, con un país exportador”.

De qué se trata el proyecto de reforma laboral

Según trascendió el proyecto de ley de reforma que impulsa el oficialismo, que cuenta con apoyo de sectores como el de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), es el que elaboró la diputada Romina Diez, que otorga importantes ventajas a las empresas frente a los empleados.

Por caso, en uno de sus artículos plantea que el empresario tiene la facultad de definir y organizar el trabajo dentro de su planta

También se plantea que las formas de pago del salario se amplían más allá del dinero. Se podría pagar en especie, con beneficios de algún tipo o por oportunidad de obtener beneficios y ganancias.

En cuanto a las vacaciones, el proyecto indica que el empleador podrá concederla en cualquier momento del año y por períodos no inferiores de una semana y no concederlas en verano.

Por otro lado, el proyecto plantea que se pueden modificar las jornadas de trabajo en función de las necesidades de la empresa con acuerdos de los sindicatos.

La iniciativa prevé, incluso, que en caso de enfermedad, un empleado que no pueda a asistir a trabajar podrá cobrar su salario por tres meses, si tiene una antigüedad de menos de 5 años y por seis meses si tiene una antigüedad mayor. Si el empleado tuviera familia a cargo, los plazos serían de entre 6 a 12 meses.

Nuevas contrataciones y paritarias

El proyecto incluye un bono de crédito fiscal para nuevos empleos, por 18 meses, como incentivo a la contratación, y un beneficio similar para empresas que reciban trabajadores del Estado.

La iniciativa además procura darle preeminencia a los acuerdos de empresa, por sobre los acuerdos sectoriales, con lo cual perderían peso las paritarias y las conducciones sindicales.

Para avanzar en esta propuesta desde los integrantes del consejo del Pacto de Mayo afirman que estaría casi listo los acuerdos para avanzar en el mismo. El gobierno tratará de que el proyecto se analice en sesiones extraordinarias, junto al Presupuesto 2026, pero luego de que asuma la nueva composición de las cámaras.Requerirá de algunos respaldos para que la ley pueda pasar por el Legislativo.