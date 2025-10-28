Más de 900 marcas participan del Cyber Monday: cuándo será y qué descuentos habrá

Durante tres días habrá financiación con tarjetas de crédito y envíos gratis. Participan productos tecnológicos, viajes, indumentaria, alimentos y servicios.

En un contexto económico desafiante, las empresas argentinas apuestan fuerte al CyberMonday 2025 . El evento, organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), busca reactivar las ventas con promociones, rebajas y financiación en cuotas sin interés.

Para los consumidores, representa una oportunidad de ahorro y acceso a productos tecnológicos, viajes, indumentaria, alimentos y servicios .

Serán tres días para reactivar el consumo en todo el sector, donde casi 900 empresas de distintos rubros participarán de esta nueva edición, que promete triplicar o quintuplicar el volumen habitual de ventas .

Según la CACE, en solo tres días se concentra una actividad equivalente a entre 9 y 15 jornadas normales de comercio electrónico.

CyberMonday.jpg El CyberMonday 2025 reunirá a más de 900 marcas con descuentos, cuotas sin interés y beneficios bancarios.

La fecha confirmada para estas jornadas de descuentos y promociones será 3, 4 y 5 de noviembre. Las categorías principales incluyen Electro y Tecno, Viajes, Salud y Belleza, Deportes, Indumentaria, Hogar, Gastronomía, Bebés y Niños, Autos y Motos, Servicios y Varios.

Aunque los descuentos todavía no fueron completamente definidos, se espera un promedio similar al del último Hot Sale, que rondó el 30%.

En aquella edición, los rubros más destacados fueron Salud y Belleza (36%), Supermercados y Bodegas (35%), Muebles y Hogar (32%), e Indumentaria (30%). Estas referencias sirven como parámetro para los consumidores que planean aprovechar las ofertas.

Gustavo Sambucetti, director institucional de CACE, explicó que el contexto inflacionario genera incertidumbre en torno al costo de las cuotas, encarecidas en los últimos meses. Aun así, recordó que “el financiamiento sigue siendo una herramienta clave para sostener las compras”, dado que el 80% de las operaciones con tarjeta se realiza en pagos fraccionados.

Descuentos, cuotas y nuevas funciones para comprar mejor

El evento llega con nuevas herramientas digitales para facilitar la experiencia de compra y mejorar la búsqueda de ofertas. Entre ellas, se destacan dos innovaciones principales:

Sección “Al toque” : permitirá personalizar el sitio oficial según los intereses de cada usuario, filtrar por categorías, comparar precios, identificar marcas destacadas y acceder a envíos gratuitos o promociones en tiempo real.

Cybot, el asistente virtual: desarrollado con inteligencia artificial, responderá consultas sobre marcas, productos y beneficios, ayudando al usuario a encontrar lo que busca con rapidez.

Además, el portal del CyberMonday incluirá secciones específicas como “MegaOfertas”, “Noche Bomba”, “Más Clickeados” y “Descolocados”, con más de 15.000 productos destacados. Habrá filtros para ordenar precios, elegir cuotas sin interés, aplicar descuentos por volumen (como 2x1 o 3x2) y localizar promociones bancarias.

Sambucetti destacó el avance logístico del sector, clave para sostener la competitividad frente a las importaciones. En el Área Metropolitana de Buenos Aires, el 41% de las entregas se realiza en menos de 24 horas, y la mayoría de las empresas ofrece botón de arrepentimiento y devoluciones rápidas, lo que refuerza la confianza de los consumidores.

Comercio electrónico en expansión

El comercio electrónico argentino mantiene su expansión. Según CACE, durante 2025 el 13% de la población realizó su primera compra online, mientras que el 72% compró al menos un producto en los últimos seis meses. En el último mes, el 45% de los usuarios concretó alguna operación por Internet.

Las ventas digitales ya representan el 25% de la facturación total de las empresas con presencia omnicanal. En el primer semestre del año, el comercio electrónico alcanzó una facturación de 15,3 billones de pesos, con un aumento del 79% frente al mismo período de 2024.

En cuanto al volumen, se registraron 149,5 millones de órdenes de compra, un crecimiento del 46%, impulsado por la incorporación de nuevos compradores y la mejora de las plataformas logísticas. El ticket promedio por operación fue de 102.449 pesos.