Cipolletti refuerza la limpieza de residuos voluminosos con contenedores itinerantes

Se colocan dos contenedores tipo roll off de 24 metros y otros dos de 6 metros de extensión.

La Municipalidad de Cipolletti inició esta semana la campaña "Cipo Limpieza Itinerante" en distintos barrios de la ciudad. Se trata de un operativo con contenedores de gran tamaño para que los vecinos depositen sus residuos voluminosos como electrodomésticos, muebles, ramas, restos de poda, escombros, hierros, chapas y restos de nylon.

El programa busca facilitar a los vecinos una forma cómoda y accesible de descartar objetos de gran tamaño que usualmente permanecen en los hogares por falta de un espacio accesible para eliminarlos. Según explicó el Municipio, este servicio ayuda a ordenar los patios, previene la acumulación de residuos en terreno y la formación de microbasurales en distintos puntos de la ciudad.

El secretario de Servicios Públicos, Adrián Artero informó que la Campaña “ Cipo Limpia Itinerante” es exclusivamente para residuos voluminosos para canalizar únicamente el descarte de elementos de gran tamaño. No se permite arrojar residuos domiciliarios comunes en los contenedores.

El operativo comenzó el martes 12 de agosto en el Barrio La Nueva Esperanza. Los contenedores se colocaron en las instersecciones de las calles Pastor Bowdler y Los Caranchos, Los Caranchos contra el canal, Los Gorriones y Pastor Bowdler y en Las Torcazas y Pastor Bowdler.

cipo limpia El programa Cipo Limpia Itinerante comenzó el 12 de agosto.

Artero explicó que en cada barrio se colocan dos contenedores tipo roll off de 24 metros y otros dos de 6 metros de extensión. “De esta manera los vecinos pueden llevar directamente sus residuos y luego el municipio procede a retirarlos con la hidrogrúa” señaló el funcionario.

El operativo se extenderá a distintos sectores de la ciudad que no fueron alcanzados por el programa “Cipo Limpia”. El recorrido itinerante permitirá reforzar la gestión de residuos urbanos, al complementar con el servicio de recolección de basura y de limpieza urbana.

basura El programa no recibe residuos comunes, únicamente desechos voluminosos como muebles, electrodomésticos y escombros.

Los objetivos de esta campaña son reducir la acumulación de basura en espacios públicos, promover la limpieza en los hogares y patios de vecinos, evitar la formación de microbasurales en espacios naturales y promover la conciencia ambiental.

Finalmente, las autoridades municipales solicitaron a los vecinos cuidar los contenedores para que puedan reutilizarse en otros barrios. “Entre todos podemos construir una cuidad más ordenada y limpia” indicó Artero.

unnamed-24-1536x1024 El operativo "Puerta a Puerta" de Neuquén funciona hace 11 años.

Retiro de autos, otra pata de la limpieza urbana

Como parte del plan de limpieza urbana, además de los recorridos del Cipo Limpia y los contendedores que irán rotando, el Municipio comenzó a secuestrar en 2024 los autos que se consideran abandonados en la vía pública. Este mes se secuestraron tres vehículos.

Se retuvieron hasta el momento más de 60 vehículos (desde el 2024) en el marco del reordenamiento de la ciudad con el objetivo de recuperar espacio público y evitar accidentes.

secuestro autos.jpg El Municipio de Cipolletti lleva retirados 50 vehículos abandonados de la vía publica en distintos barrios. Gentileza

A través de la Dirección de Tránsito y Transporte se indicó que los propietarios de dichos vehículos fueron previamente notificados con un acta de comprobación, otorgándoles el tiempo correspondiente al para retirar el vehículo, bajo apercibimiento de ser retirados con la grúa municipal y la correspondiente acta contravencional.

El municipio continúa trabajando para mantener las calles limpias, seguras, y libres de vehículos abandonados ya que representan un riesgo para la comunidad y afectan directamente al medioambiente del entorno urbano.

Sobre las sanciones

Desde el Juzgado de Faltas se informó que se aplican multas entre 300 a 5000 Sanción Administrativa Municipal (SAM). El SAM actualmente es de $995, más el cobro del servicio de la grúa ahora que actualmente está en $59.200. Lo que equivale a la aplicación de multas de hasta $4.975.000,00.

Un vehículo se considera en estado de abandono si es dejado en la vía pública, banquina, o lugar de acceso público, sin moverse por más de 48 horas. O bien sin placa de identificación o en condiciones evidentes de deterioro y desuso. Los gastos del retiro y depósito del vehículo estarán a cargo del titular registral, quien deberá abonarlos para proceder al retiro del depósito municipal.

Cómo realizar denuncias

Para realizar denuncias con respecto a vehículos abandonados en la vía pública los vecinos pueden comunicarse a la Central de Atención al Ciudadano al 147, o a través del chatbot en la página web en www.cipolletti.gob.ar.