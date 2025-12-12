¿Por qué cortaron los álamos? El proyecto que se convertirá en un nuevo corredor urbano

Con una inversión de $887 millones, así será la obra que transformará la calle Julio Dante Salto entre ruta chica y 22 en Cipolletti.

Tras la deforestación de más de 20 álamos sobre calle Julio Salto, el Municipio confirmó una obra de trasformación sobre el sector.

La imagen fue tan sorpresiva como inquietante. En los últimos días, quienes transitan a diario por la calle Julio Dante Salto y su intersección con la Ruta Provincial 65 , la conocida “ruta chica”, se encontraron con una postal inesperada: al menos 20 álamos talados casi hasta la base, en un sector que durante años se caracterizó por un denso corredor verde que acompañaba la traza vial.

La escena generó preocupación e inquietud de vecinos de Cipolletti , que vieron desaparecer en pocas horas una forestación histórica del lugar.

La intervención fue realizada por la empresa distribuidora de energía Edersa , que determinó la tala preventiva al considerar que los árboles representaban un riesgo potencial para los tendidos eléctricos que atraviesan la zona . Así lo confirmó el propio intendente Rodrigo Buteler , en declaraciones a LU19, donde explicó que la medida respondió a criterios de seguridad.

El corte de los álamos lo realizó Edersa por "riesgo de caída", según confirmó el Intendente municipal.

No obstante, el jefe comunal adelantó que la eliminación de esa forestación no fue una decisión aislada ni improvisada, sino que forma parte de un proyecto más amplio que el Ejecutivo municipal prevé ejecutar en 2026 para transformar de manera integral uno de los accesos estratégicos de la ciudad.

En ese contexto, LM Cipolletti accedió al proyecto oficial que ya cuenta con presupuesto asignado y fecha estimada de licitación. Se trata de una obra de gran envergadura que apunta a rediseñar por completo la calle Julio Dante Salto, en el tramo comprendido entre la Ruta Nacional 22 y la Ruta Provincial 65, con el objetivo de mejorar la conectividad, la seguridad vial y la movilidad urbana en general.

Un diagnóstico crítico de la traza

Según detalla la documentación técnica, la calle Julio Dante Salto presenta actualmente un estado de conservación deficiente que impacta de forma directa en la circulación vehicular y en la movilidad de peatones y ciclistas. El deterioro de la calzada, la presencia constante de baches, la falta de señalización adecuada y las deficiencias en el escurrimiento pluvial generan incomodidad, aumentan el riesgo de siniestros viales y afectan la calidad del entorno urbano.

Ante este escenario, el municipio proyecta una reparación integral que permita recuperar la funcionalidad de esta arteria clave, que conecta barrios, rutas provinciales, nacionales, la Isla Jordán y concentra un tránsito cada vez más intenso.

Una obra integral

El proyecto establece una serie de objetivos concretos: mejorar la superficie de rodamiento vehicular, incorporar infraestructura específica para ciclistas, optimizar la señalización horizontal, corregir pendientes y ejecutar trabajos complementarios que aseguren un adecuado drenaje pluvial.

Para cumplir con estos objetivos, se prevé una intervención completa sobre una longitud total de 1.470 metros. La obra incluye la repavimentación total de la calzada, la construcción de una ciclovía a lo largo de todo el tramo, la pintura y señalización horizontal tanto en la calle como en la bicisenda, el mejoramiento de la banquina existente y la optimización del sistema de drenaje.

El proyecto ya cuenta con presupuesto oficial y tendrá apertura de licitación el 12 de febrero.

Una inversión millonaria

Desde el punto de vista técnico, el proyecto contempla el levantamiento de 5 centímetros de la carpeta asfáltica existente y 5 centímetros de la base granular, la ejecución de una nueva base granular de 20 centímetros y el mantenimiento de la subbase actual. Además, se incorporará pintura en caliente para los separadores de carriles de ciclovía y de la calle, pintura acrílica para los separadores de la bicisenda y la colocación de separadores de hormigón para delimitar el espacio exclusivo de ciclistas.

La fecha de licitación está prevista para el 12 de febrero de 2026, con un plazo de obra estimado en cuatro meses. El presupuesto oficial asciende a $887.654.000.

Una obra enmarcada en un plan más amplio

El secretario de Obras Públicas del municipio, Gustavo Zovich, explicó a este medio que la intervención se inscribe dentro de una política integral de mejoramiento de los accesos y la conectividad urbana. “Es una obra que está dentro del marco de todos los trabajos de mejoramiento de los ingresos de la ciudad, del significado que tiene un tránsito seguro y el hecho de poder hacer una bicisenda que permita transitar con seguridad en ese sector”, señaló.

Zovich vinculó el proyecto de calle Salto con otras intervenciones estratégicas, como las realizadas y previstas sobre calle San Luis, Perón, la intersección de Ruta Chica con Salto y General Paz, y futuros trabajos de repavimentación y ensanchamiento en General Paz.

“Todo es parte de un trabajo para que uno pueda moverse en Cipolletti de manera más segura, más sencilla y con mayor comodidad”. “Todo es parte de un trabajo para que uno pueda moverse en Cipolletti de manera más segura, más sencilla y con mayor comodidad”.