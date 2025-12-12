Bronca y desesperación: robaron una yegua rescatada y ofrecen recompensa para encontrarla

La yegua Corazón, rescatada hace un año, fue robada de una guardería en Cipolletti. Funpabia la busca sin descanso y teme que haya sido faenada.

Corazón, la yegua rescatada hace un año fue robada desde la guardería en Ferri y es intensamente buscada.

La historia de Corazón parecía encaminada a un final distinto. Después de años de abandono y maltrato, la yegua había logrado recuperarse gracias al trabajo silencioso y constante de la Fundación Patagónica para el Bienestar Animal ( Funpabia ). Había engordado, estaba tranquila, cuidada, lejos del sufrimiento que la había marcado. Sin embargo, desde el último fin de semana, su destino volvió a quedar envuelto en la incertidumbre: Corazón fue robada en Cipolletti y desde entonces es intensamente buscada .

El hecho ocurrió en una guardería de caballos ubicada en la zona de Ferri , donde la yegua se encontraba alojada junto a otros equinos. El espacio era abonado mensualmente por los propios integrantes de la protectora, con el objetivo de garantizar un entorno seguro para su recuperación. Pero entre la madrugada del domingo y del lunes, todo cambió. Personas desconocidas rompieron los alambres del predio y se llevaron a Corazón sin dejar rastros .

“Suponemos que fue el domingo a la madrugada. A nosotros nos avisan recién el martes y desde ahí empezó esta pesadilla”, relató a LM Cipolletti Soledad Bustamante , integrante de Funpabia, con la voz atravesada por la angustia.

Bronca y desesperación en Cipolletti: robaron una yegua rescatada y ofrecen recompensa para encontrarla

Un rescate y una nueva vida

Corazón había sido rescatada hace poco más de un año en la zona de Barda del Medio, tras una intervención que contó con el acompañamiento de la Fiscalía de Cinco Saltos. Llegó en malas condiciones, débil, con signos claros de abandono.

El proceso de recuperación fue largo, costoso y profundamente comprometido por parte de la fundación. “Ya estaba recuperada, feliz. Había engordado, estaba bien” Además describió las características del equino: marrón, con la cara blanca. Tiene la cola cortada y la cresta también, esos trabajos que se hacen en los caballos. “Estaba súper feliz”, describió Bustamante.

Desde que se conoció el robo, la búsqueda no se detuvo. Integrantes de Funpabia recorrieron chacra por chacra, atendieron cada llamado, cada dato que llegaba, incluso aquellos que luego no conducían a nada. “Caminamos todo. Mis compañeras salían, buscaban, rastreaban. Hasta ayer estuvimos así y no llegamos a nada. No sabemos absolutamente nada de ella”, lamentó.

La desesperación crece con el paso de las horas. “Cada día que pasa es más doloroso, porque ya sabemos cómo termina muchas veces esto”, expresó Soledad, en referencia a una realidad que golpea con crudeza al proteccionismo animal: el robo de caballos con fines de faena clandestina. “Sabemos que los caballos se roban por carne. Eso es lo más triste y angustiante de todo ”, sostuvo.

En medio del dolor, también apareció la crítica. Desde algunos sectores se cuestionó el lugar donde estaba alojada la yegua. Bustamante fue contundente: “Nos dijeron ‘¿no era un lugar seguro?’. Sí, era un lugar seguro. Yo también tengo un lugar seguro en mi casa y si un chorro quiere entrar, entra. Los que roban estudian, hacen su estadística. Rompieron los alambres y se la llevaron”.

Piden aportar información

Funpabia trabaja desde hace años en el rescate y cuidado de animales víctimas del maltrato. En este caso, el golpe fue doble: no solo por la pérdida de Corazón, sino por lo que simboliza. “Nosotros pagamos esa guardería, es un lugar al que confiamos animales que ya sufrieron demasiado. Que pase esto te destruye”, agregó.

La denuncia fue realizada y la búsqueda se extendió junto a la Policía por distintos sectores de Cipolletti, incluidos el barrio Michi Michi y barrios aledaños a la zona de Ferri. Hasta ahora, no hubo resultados positivos ni pistas firmes.

En un intento desesperado por dar con la yegua, la fundación decidió ofrecer una recompensa. “Mi compañera Betty, que es la encargada de la manada de caballos, ofrece una moto usada, pero en muy buen estado, casi sin uso”, informó Bustamante.