Genera preocupación un matadero clandestino de caballos en Ferri

En la fritanga, no se observó nada relevante, pero sí al momento de la ingesta. Llamó la atención que el pedazo de carne no fuera tan finito, como suele ser lo habitual en las milanesas vacunas, que son pura cobertura de farináceas y un bife al medio de no más de un milímetro de espesor, casi una feta de fiambre. Y duro, como carnaza de buey que murió peleando.