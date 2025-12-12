Planes para toda la familia: qué hacer en Cipolletti este viernes, sábado y domingo

Show musicales gratuitos, festival de cine, teatro y ferias. La agenda completa de actividades para un nuevo fin de semana en la ciudad.

Cipolletti se prepara para vivir un fin de semana cargado de propuestas culturales, artísticas y recreativas, con actividades para todas las edades y gustos. Desde cine independiente y ferias de emprendedores hasta música en vivo y teatro infantil, la ciudad ofrece una agenda diversa entre el viernes 12 y el domingo 14 de diciembre.

El Festival de Cine Independiente Lorenzo Kelly será uno de los grandes protagonistas del fin de semana. La propuesta comenzará este viernes 12 de diciembre en el Complejo Cultural Cipolletti y se extenderá hasta el domingo 14, con el acompañamiento de la Secretaría de Cultura de Río Negro.

Durante tres jornadas se proyectarán cortometrajes de animación, ficción y documentales , con el objetivo de promover el cine independiente y generar un espacio de encuentro cultural en la región. El festival también contempla menciones especiales, propuestas musicales y actividades pensadas especialmente para las infancias.

El cronograma se iniciará el viernes a las 20 horas con la apertura oficial del festival, la entrega de premios y menciones a la cultura. El cierre musical estará a cargo del Maestro Miguel Ángel Barcos junto a Luna Sureña, en una noche que marcará el puntapié inicial del evento.

E.C.P CCC (3) El CCC será escenario del Festival de Cine Lorenzo Kelly con entradas gratuitas. Estefania Petrella

Sábado: ferias, música y cine patagónico

El sábado 13 de diciembre combinará arte, producción local y espectáculos en vivo. Desde las 17 y hasta las 22.30, la Plaza San Martín será escenario de una edición especial navideña de la Feria de la Economía Social, que cierra un año intenso para emprendedores y artesanos locales.

Durante 2025 se realizaron 51 jornadas de feria en distintos puntos de la ciudad, con la participación promedio de 80 emprendedores por edición. En esta ocasión, vecinos y vecinas podrán encontrar productos de marroquinería, decoración, textiles, juguetes, cosmética natural, plantas, impresiones 3D y alimentos, además de carros gastronómicos con propuestas dulces y saladas.

En paralelo, el Festival Lorenzo Kelly continuará en el CCC. A las 19 horas se desarrollará el “Festivalito” para niñas y niños de 4 a 12 años, con cortometrajes de animación y ficción con enfoque en la integración y la interculturalidad. Desde las 20, se presentará la sección Video Poema – Arte, seguida por los Cortos Patagónicos en Competencia, en la categoría documentales.

La música también tendrá su espacio. A las 21 horas, se presentará en La Caja Mágica Teatro, “The Queen of the Night”, un concierto íntimo que rinde homenaje a grandes voces femeninas, con Laura Massina en voz y Luz Pérez en piano.

Más tarde, desde las 23, el Casino del Río Cipolletti será sede de una noche de talento local con la presentación de Colo López, acompañado por Rosana Noemí Fernández y Liz Dana Fleitas. La entrada será gratuita.

E.C.P LA CAJA MAGICA (9) Sábado y domingo con propuestas teatrales en La Caja Mágica. Estefania Petrella

Domingo: teatro y cierre del festival

El domingo 14 cerrará con propuestas pensadas para disfrutar en familia. En La Caja Mágica Teatro, a las 18 horas, se presentará “Historias de T/Error”, un espectáculo donde el terror se transforma en humor, interpretado por el grupo de 7 a 9 años del profesor Pablo Benegas. La función propone cuentos que comienzan como relatos escalofriantes y terminan en carcajadas. Las entradas tienen un valor de $23.000.

A las 21 horas, el mismo espacio albergará “La Fiesta Epidemia”, una obra cargada de acción, humor y misterio, interpretada por el grupo de 10 a 12 años. Espías, villanos y una trama llena de giros prometen una noche de entretenimiento para todo público, también con entradas a $23.000.

En el Complejo Cultural Cipolletti, el Festival Lorenzo Kelly tendrá su jornada final con el Festivalito para infancias a las 19, la muestra de cine a las 20 y el cierre con los Cortos Patagónicos en Competencia, en la categoría ficción, desde las 20.30.

Con una agenda variada y múltiples escenarios, Cipolletti vuelve a apostar a la cultura, la producción local y el encuentro comunitario para despedir el año con actividades abiertas y accesibles.