El tiempo en Río Negro: ¿Dónde pegará más fuerte el viento?

El pronóstico anticipa días templados, pero agradables para este viernes y el fin de semana. El viento dirá presente en toda la provincia.

El pronóstico anticipa viento durante todo el fin de semana en Río Negro.

Este viernes y el fin de semana en Cipolletti y Río Negro estarán marcados por la presencia de viento fuerte , afectando tanto al Alto Valle como a la zona costera atlántica. Las temperaturas se mantendrán agradables, aunque con un marcado descenso de temperatura durante las madrugadas.

En Cipolletti se espera este viernes una temperatura máxima de 29 grados, bajo un cielo que estará mayormente nublado. El fin de semana, el tiempo será templado pero con menos calor.

El descenso de temperatura comenzará el sábado y se replicará el domingo, con máximas que se estabilizarán en los 26 y 24 grados centígrados, respectivamente. La constante será el viento del sector oeste/suroeste , con ráfagas que alcanzarán hasta los 43 km/h, lo que demandará precaución en rutas y actividades al aire libre.

Las noches serán frescas, con mínimas que oscilarán entre los 12 y los 15 grados.

Las Grutas: alerta por viento en la costa

El panorama en la costa atlántica, específicamente en Las Grutas, es de un alerta por viento de mayor intensidad. Si bien la máxima de este viernes también alcanzará los 29°, el factor dominante será la velocidad del viento.

Las Grutas, Río Negro.png Las Grutas en Río Negro, fue el destino de la costa patagónica más elegido en la temporada de verano. Prensa Gobierno Río Negro

Se esperan ráfagas del oeste que podrían superar los 70 km/h este viernes, manteniéndose muy fuertes durante todo el fin de semana con intensidades superiores a los 55 km/h. Este fenómeno obligará a extremar cuidados en la playa y en los campings.

Las máximas se estabilizarán en26° el sábado y domingo, ideales para disfrutar de la playa. Sin embargo, se destaca el fuerte contraste de las temperaturas mínimas: tras un viernes templado, el sábado la mínima podría descender bruscamente a 6 grados y el domingo subirá a 15°.

Recomendaciones para los días de viento

Las autoridades provinciales recomiendan a los ciudadanos tomar las siguientes precauciones ante el pronóstico de viento fuerte: