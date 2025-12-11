El Municipio de Cipolletti multa a propietarios por incumplir la ordenanza de desmalezamiento: los valores

Las tareas de limpieza de terrenos públicos y privados se intensifican en verano. Dos propietarios fueron infraccionados con muy elevadas multas por no mantener sus lotes.

Las multas por limpieza en un terreno baldío son muy elevadas en Cipolletti.

El Municipio de Cipolletti informó que continúa reforzando la campaña de desmalezamiento con el objetivo de prevenir la proliferación de insectos, microbasurales, incendios y situaciones de inseguridad. Los trabajos se realizan durante todo el año, pero se incrementan durante los meses de verano debido al crecimiento acelerado de la vegetación.

A través de la Dirección de Espacios Verdes se indicó que se realizaron tareas de limpieza en un terreno baldío ubicado en calle Brasil y colectora. Luego de los trabajos, se infraccionó a los propietarios con una multa de $58.660.453 por incumplir la normativa vigente.

Un segundo caso se registró en un lote ubicado en calle Loiseau, entre Rivadavia y Río Gallegos, cuyo propietario fue multado por $1.449.888 .

La Ordenanza 469/22 del Código Fiscal establece que todos los propietarios de terrenos baldíos deben mantenerlos limpios y cercados, y cortar la maleza al menos una vez por mes. En caso contrario, el Municipio puede intervenir y cobrar tanto las tareas realizadas como la infracción correspondiente.

Desde la Dirección de Recaudaciones explicaron que, cuando el Municipio debe intervenir en un terreno privado, el monto que luego se incorpora en las tasas municipales se calcula por metro cuadrado y se actualiza mensualmente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Desmalezamiento en espacios públicos

Las tareas municipales también abarcan calles rurales, accesos a la ciudad, zonas cercanas a rutas, urbanizaciones recientes, terrenos fiscales y baldíos sin cerramientos. En promedio, se desmalezan más de 300.000 m² por mes.

Durante diciembre, los equipos trabajaron en sectores como El 30; San Jorge; Spino Florido; Ramos Mexía y Venezuela; Ramos Mexía y Ecuador; Vélez Sarsfield; Maestro Espinosa y Nahuel Huapi; Las Viñas; Ferri, entre otros puntos.

El Municipio recordó que los vecinos pueden denunciar terrenos sin desmalezar a través de la línea gratuita 147 o vía WhatsApp mediante el Chatbot al 299-5720565.