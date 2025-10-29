Nuevo allanamiento por maltrato animal en Cipolletti

Dos perros y un gato fueron rescatados tras un allanamiento por maltrato animal. El repaso de los últimos casos en 2025 y el llamado a concientizar a la población.

Dos perros y un gato fueron rescatados tras un allanamiento sobre avenida La Plata en Cipolletti.

La tarde del martes volvió a exponer una realidad que preocupa en Cipolletti . Cerca de las 19 horas, personal de la Subcomisaría 79° llevó adelante un allanamiento por maltrato animal en una vivienda ubicada sobre avenida La Plata al 1600 , donde rescataron dos perros mestizos y un gato en condiciones de abandono.

El procedimiento se realizó con intervención judicial y el acompañamiento de Protección Civil , en el marco de una causa en trámite. Según confirmaron fuentes policiales, el resultado fue positivo y permitió el rescate de los animales, que fueron trasladados de inmediato para recibir atención veterinaria.

Soledad Bustamante , referente de la Fundación Patagónica para el Bienestar Animal ( Funpabia ) , contó a LM Cipolletti que la situación venía siendo observada desde hacía semanas: “Es un domicilio que está hace bastante tiempo en venta. Desde que la gente se fue de ahí, los animales empezaron a padecerla. Ya habíamos tenido avisos y varias veces nos acercamos como fundación. Les ofrecimos ayuda, cucha, comida, pero nunca mejoró la situación”.

Los vecinos del sector, cansados de escuchar los ladridos y ver el deterioro de los animales, fueron quienes insistieron en pedir intervención. “Ya se habían empezado a quejar porque había excrementos, los perros sin agua, con el agua podrida para tomar, y pidiendo comida a través de la reja. La gente no quería verlos morir ahí adentro”, relató Soledad.

Allanamiento por maltrato animal en Cipolletti

La denuncia fue realizada por una vecina que “movió cielo y tierra” para lograr la intervención. “Llamó a todos lados: a la Policía, a Zoonosis, a la Municipalidad, al 147, a Fiscalía. Finalmente logramos que se hiciera el allanamiento”, detalló.

Bustamante explicó que los animales ya están fuera de peligro, aunque Funpabia atraviesa un momento crítico por falta de espacio.

“Nosotras no tenemos lugar, pero viendo la gravedad del caso y que no iba a mejorar, empezamos a buscar. Las voluntarias reacomodaron caniles, hicieron espacio donde no lo había. Hoy los animales están a resguardo, pero no sabemos qué haríamos si mañana aparece otro caso grave”, reconoció.

Cachorros salchichas rescatados 10 perros salchichas fueron rescatados a principios de octubre en un criadero clandestino, dos fallecieron. Gentileza

Una seguidilla de rescates en la ciudad

Este nuevo allanamiento se suma a una serie de intervenciones por maltrato animal que Cipolletti registró a lo largo de 2025.

3 de octubre: en el barrio 2 de Febrero, personal de la Comisaría 45, Zoonosis y Funpabia rescataron a una perra salchicha y sus nueve cachorros víctimas de explotación. Los animales eran usados para la venta ilegal de crías, a valores que rondaban los $450 mil. El caso tuvo amplia repercusión pública y dos de los cachorros murieron pese a la atención veterinaria.

18 de septiembre: la Fiscalía N°1 intervino en una vivienda de la Isla Jordán, donde dos perras, una galga y una border collie, fueron halladas abandonadas bajo la lluvia, sin comida ni agua. Estaban tan débiles que no podían mantenerse en pie.

28 de julio: un operativo en calle Juan XXIII y Naciones Unidas permitió rescatar cuatro perros en estado deplorable y un loro, cuya tenencia está prohibida por ley.

23 de abril: el municipio, con orden judicial, rescató 30 perros en estado de abandono en el barrio CGT, tras múltiples denuncias vecinales.

Allanamiento maltrato animal Cipolletti 2 - EP.JPG En abril, más de 30 perros fueron rescatados por maltrato animal en el barrio CGT de Cipolletti. Estefanía Petrella

La ley y el compromiso

Todos estos procedimientos se enmarcan en la Ley Nacional 14.346, que castiga el maltrato y los actos de crueldad contra los animales con penas de hasta un año de prisión. Sin embargo, desde Funpabia y otras organizaciones insisten en que las sanciones son leves y que la falta de políticas públicas agrava el problema.

“No alcanza con rescatar. Necesitamos conciencia, compromiso y un lugar estable donde atender a los animales. Si la sociedad no se involucra, seguimos retrocediendo”, advirtió Bustamante.

El refugio que sostiene la fundación, con 35 caniles y más de 50 animales, vuelve a estar al límite. “Un canil más ocupado es una vida más a salvo. Pero también es un esfuerzo enorme”, cerró Soledad.