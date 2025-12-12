Anita, la querida vecina que terminó el secundario a los 67 junto a sus dos hijos

Ella misma incentivó a María Elena y a José a imitarla. Se graduó con elevado promedio. La historia de superación de una luchadora.

Anita junto a sus hijos en la entrega de diplomas. Ella les pidió que la acompañen. Una alumna y mujer ejemplar.

Terminar el secundario a los 67 años ya es un logro por demás de meritorio. Hacerlo, además, junto a dos hijos le agrega un plus de emoción a la valiosa misión cumplida . Lo sabe bien Ana María Seguel o simplemente Anita , la popular vecina de las 1200 viviendas que días pasados se graduó en el CEM 147 del barrio Anai Mapu de Cipolletti junto a María Elena de 44 años y José de 40 , dos de los 5 hijos que trajo al mundo.

“Sigo emocionada” , revela a LM Cipolletti esta ejemplar mujer que se esforzó toda su vida para que la numerosa familia saliera adelante. Y que, ahora, con el instinto y amor materno intacto incentivó a dos de ellos para que la acompañen y culminen sus estudios de nivel medio.

“Es que sin el secundario se complica para conseguir empleos dignos”, reflexiona quien además del diploma de rigor recibió otras dos distinciones que realzan su conquista: “mejor compañera y asistencia perfecta” . Una genia con todas las letras, una alumna 10.

Anita se recibió junto a sus hijos. Vivió una jornada inolvidable.

Y pensar que hasta el 2021 no había culminado la primaria (“dejé en cuarto grado por razones de fuerza mayor”). Pero sus ganas de aprender y superarse la acercaron a la escuela pública. Sorprendiendo incluso a sus profesores por su esmero, poder de concentración y capacidad para adquirir conocimientos, fue subiendo peldaños hasta este “sueño cumplido”.

Vivió una jornada de fuertes emociones el día de la graduación. La mimaron los profes, sus compañeros de curso y su gente, ya que todos tenían en claro la garra que le puso entre tantas adversidades para obtener el título.

Una alumna ejemplar junto a dos de los profes en la entrega de diplomas.

“La verdad que una gran emoción, haber podido terminado pese a muchas enfermedades con las que tuve que lidiar, como diabetes, tiroides, hernias de disco que al moverme rápido se me complica, me cuesta escuchar entre otras complicaciones”, reconoce mientras realiza tareas hogareñas en la tarde del viernes.

Rodeada de su hermosa familia.

Va a extrañar “todo”, desde ese grupo de compañeros tan unidos que se formó hasta las trasnochadas típicas de estudiantes.

“Me quedaba hasta las 5 de la mañana estudiando, nunca estaba conforme… Si por ahí no entendía consignas, buscaba información en borradores, en Google, se lo comentaba a los profesores y ellos me contestaban. Les llevaba la tarea hecha. El profe Luis, cuando terminé la primaria, me hizo un test para comprobar que estuviera apta para el secundario y salí bien parada”, explica el compromiso y la responsabilidad con la que asumió el desafío.

Destaca el respeto y trato recibido en la institución y de sus pares. “Yo era la mayor de todos, vinieron de muchas escuelas a terminar ahí el secundario, distintas formas de estudiar pero me respetaron mucho. Con Hugo, el compañero que se sentaba al lado siempre nos ayudábamos, Héctor también un caballero, venía de Allen. A lo último conformábamos un grupo los tres para compartir tareas y objetivos. De lunes a viernes íbamos, se va a sentir esa ausencia ahora”, confiesa con nostalgia.

La preceptora también posó junto a ella.

No contenta con lo obtenido, ahora se propone otra meta súper ambiciosa: “Seguir estudiando en la Facultad”. Consultada sobre qué carrera le gustaría, comenta un tanto resignada: “Abogacía pero es muy larga y habría que ir a Roca”. Acostumbrada a no rendirse, enseguida piensa en una opción: “Me gusta todo lo que es práctica, utilizar goma eva, cortar papeles, dibujos… Quiero hacer algo también para no quedarme encerrada acá”, expresa desde su casa, el refugio de tres de sus hijos (“los que se separan o están solteros se vienen conmigo” -risas-).

En los 3 años del secundario tuvo un promedio de nota elevadísimo: “la más baja fueron 8 y los otros todos 10”, se jacta con orgullo. De todas las materias, “matemáticas era la que más te costaba y me gustaba mucho Ciencias Naturales”.

La historia de Anita, una guerrera

Pasó su infancia en Fernández Oro y luego se mudó con su familia a Cipolletti. Trabajó “desde los 12 años hasta los 61 que me jubilé y empecé a estudiar enseguida”.

“De chica vivía en una chacra, trabajaba allí en la temporada de cosecha, luego fui empleada doméstica, estuve en galpones, en el Club Cipolletti como personal de maestranza en la zona de la pileta. Conocí a mucha gente buena allí, me iba y volvía en bici”, recuerda con cariño sus diferentes labores esta auténtica guerrera.

María Elena, la hija mujer que se recibió junto a ella, y todos sus descendientes la imitan y se esfuerzan por progresar: “Ella trabaja en Rosolina, más que nada hace repartos tipo delivery allí”.

AS-Cipolletti-Egresados CEM 147 (Ana Seguel 69)(y sus 2 hijos) (10)

“Yo quería que terminaran la escuela porque no te dan trabajo en blanco si no tenés el secundario completo, había muchas cosas en juego”, asegura esta mamá protectora.

Por último, un mensaje a los lectores que se encuentran en una situación similar a la que atravesó ella: “Que se animen a estudiar porque el estudio es muy valioso para la persona, te cambia la forma de hablar, de actuar, de pensar. Agradecerle a la directora, los profesores, mis compañeros. Las materias todas muy lindas, mucha psicología para poder entender este mundo complejo en el que vivimos. Vamos a ver cómo se presenta el año que viene, tengo que ir a la Universidad de una escapada a conocer los horarios”, avisa la protagonista de esta admirable historia, que va por más. Ya se recibió en el colegio. Hay que darle ahora el título de campeona. ¡Felicitaciones, Anita!

Uno de sus profe: “Unas ganas y una curiosidad por aprender increíble”

Luis Reyes, vicedirector de jornada completa expresó su opinión sobre el esfuerzo y dedicación de Anita: "Estuve cuando Anita empezó en primaria, siempre muy predispuesta a aprender. Es una excelente alumna, con una avidez, ganas y una curiosidad por aprender que ha hecho que rápidamente se convirtiera en una estudiante modelo, que cumpla siempre con todas las tareas".

"Alfabetizarse y poder pasar al secundario fue su primer logro. Todo tiene que ver con la educación pública, le ha permitido lo que no ha podido en otro tiempo y demostrar que posee todas las condiciones. Así terminó el secundario y ahora espero que pueda seguir estudiando. Se escolarizó sola, una genia” concluyó Reyes.