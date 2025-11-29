El Barrio Del Trabajo y todo Cipolletti lloran a una de sus vecinas más queridas

Dolor por la partida de una mujer que se ganó el respeto y el cariño "de todo el mundo”.

El Barrio del Trabajo de Cipolletti despide con dolor a una de sus vecinas más queridas y populares: Iris Mabel Aliaga . La estimada mujer falleció en las últimas horas y en las redes sociales se renuevan las muestras de cariño en el último adiós y el saludo respetuoso a sus familiares.

“El día 28/11/25 a las 19:30 decidiste partir a los brazos del Señor. Tu esposo, hijos, nietos y nueras te despedimos con amor y gracias por todo lo que nos dejastes. Descansa en paz, te amamos, tu familia”, fue el mensaje que difundieron sus allegados.

“Que triste noticia, Dios de consuelo a la familia. Lindos recuerdos de mi infancia junto a tu familia”, publicó Rosa sumamente acongojada.

“Nooo, que triste noticia. Mis condolencias a toda la familia, abrazo fuerte Negrita”, comentó Sandra con pesar en la publicación del portal Intrusos de la Política.

“Amiga del barrio Del Trabajo”, la despidió María. Y muchos otros comentarios, el “querida Mabel” o “que triste noticia” fue el común denominador. Como dijo un familiar, "la quería todo el mundo".

¡Hasta siempre, vecina!

Otro vecino al que llora Cipolletti

Se lo va a extrañar en los partidos de Cipolletti en La Visera de cemento y también cada vez que juegue Marabunta, su otra pasión. A los 41 años, murió Leonardo Herrera o simplemente Leíto, un popular y estimado vecino de nuestra ciudad al que también despiden con dolor.

Tras pelearla varias semanas en un sanatorio local, se produjo el temido pero previsible desenlace, para el desconsuelo de Mónica Cifuentes, esa madre ejemplar, sus familiares, vecinos y amigos.

"El Ángel del Señor acaba de pasar lista y Leito, nuestro Leito, el de todos respondió heme aquí Señor... ¡Gloria a Dios!”, fueron las sentidas palabras con la que decidió despedirlo su progenitora en redes sociales, donde se renuevan los mensajes para darle el último adiós.

Leito A Leito le daban pocas chances de vida y ya cumplió 41 años. Ahora va por otro milagro. ¡Se puede!

"Nunca imagine este momento, la peleaste tanto Leito, pequeño guerrero, guardaré para siempre esa hermosa sonrisa en mi corazón. El cielo es tuyo, ahora descansa", escribió por ejemplo, Patricia.

"¡Que tristeza! ¡Vuela alto Leito!! Te recordaremos siempre por tu gran amor y bondad. Abrazo grande Moni", lamentó Claudia.

"¡Qepd Leo! Fiel hincha albinegro como pocos! Abrazo a la familia", lo despidió Joaquín Torrilla, un colega muy conocido en el ambiente del Capataz de la Patagonia.

La sufrida historia de un guerrero: ¡Hasta siempre Leito!

Semanas atrás la propia mujer contó a LMC la sufrida historia de Leito, un personaje muy querido de Cipolletti. El muchacho padecía hidrocefalia congénita y lamentablemente pasó los últimos meses de su vida entre operaciones e internaciones.

“Solo hay que esperar y Dios hará”, explicó en su momento Moni, con una entereza admirable. Aferrándose a la religión en ese duro trance, la conocida vecina pidió en aquel momento cadena de oración “para mí hijito. La unión en fe y oración tienen poder”.

Leo era sumamente futbolero y conocido en las tribunas de La Visera. “Fanático de River también pero su pasión es Cipo, desde que empezó a caminar fue a la cancha a alentar al Albinegro. Y en el Club Marabunta se encontró con unos grosos, unos tipazos que entendieron todo, le dieron un lugar, lo hicieron sentir útil. ¡Sabes lo que significa eso para una persona con capacidades diferentes!”, valoró.

Y recordó una anécdota: “Leito decía que el era parte del plantel”. “Tengo pilas de cosas para contar y decir de mí hijito... Por su enfermedad, tener una válvula por hidrocefalia congénita, vivir 41 años… Es un caso excepcional, un milagro de la vida. Y así seguirá siendo. Va a salir adelante, con la ayuda de Dios”, culminó Mónica.