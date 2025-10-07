Dolor en Cipolletti por la muerte del Topito, popular y querido electricista

La tristeza de Soledad, su incondicional compañera, su familia, amigos del fútbol y vecinos es total: “Siempre de buen humor”.

Una de esas noticias que cuestan comunicar, a sabiendas del dolor inevitable que causarán en la comunidad dada la popularidad del fallecido. Enorme dolor en Cipolletti y la zona causa la muerte de José El Topito Rodríguez , el electricista del pueblo y un apasionado del fútbol, deporte que práctico con amigos hasta que le dio el cuerpo en los torneos amateurs.

Popular y querido por todos, Topito dio batalla como un campeón a una cruel enfermedad. En las últimas horas, su físico y noble corazón dijeron basta. Lo lloran su incondicional compañera Soledad, su familia y sus amigos de la vida.

Entre ellos, sus compañeros del equipo Deportivo Industrial +58 que juegan los fines de semana en el certamen comercial Don Pedro, quienes dejan sentidas palabras de despedida a “uno de los nuestros que siempre recordaremos”.

Los mensajes de despedida

"Con tremendo dolor comunicamos la partida de nuestro amigo y compañero del Deportivo Industrial +58 Jose “Topito” Rodriguez, muy conocido en el ambiente futbolero y por ser un gran electricista en la zona. También trabajó en colegios y siempre aportando su cuota de humor y buena onda en cada uno de los encuentros y viaje que realizamos como equipo junto a él”, comienza el texto que los muchachos le hicieron llegar al colega Miguel Angel Parra.

Saludamos cada uno los integrantes del Deportivo, a Soledad y resto de la familia, con la cual también compartimos hermosos momentos. Siempre en nuestra memoria Topito y gracias por ser el amigo que se brindó desinteresadamente siempre…. Besos al cielo".

Topito El Topito con uno de sus familiares más mimados. Se fue un gran tipo.

No fue el único mensaje en redes sociales en los que se recordó con afecto y lamentó su partida. "Un sentido pésame a su familia Topito fue una gran persona muy muy cariñoso le pedimos a Dios que lo tenga en su reino, Que brille para el la luz que no tiene fin", comentó en tanto Nilvia.

"Qepd mi gran amigo Topito. Colega en el trabajo y en los lindos momentos de asado que compartimos. Te voy a extrañar mucho, un abrazo grande a Sole e hijos", escribió, por su parte, Hugo.

"Triste noticia. Qepd Topo querido, mis condolencias para su familia", indicó José. ¡Hasta siempre Topito!