Dolor en Cipolletti por la muerte del Topito, popular y querido electricista
La tristeza de Soledad, su incondicional compañera, su familia, amigos del fútbol y vecinos es total: “Siempre de buen humor”.
Una de esas noticias que cuestan comunicar, a sabiendas del dolor inevitable que causarán en la comunidad dada la popularidad del fallecido. Enorme dolor en Cipolletti y la zona causa la muerte de José El Topito Rodríguez, el electricista del pueblo y un apasionado del fútbol, deporte que práctico con amigos hasta que le dio el cuerpo en los torneos amateurs.
Popular y querido por todos, Topito dio batalla como un campeón a una cruel enfermedad. En las últimas horas, su físico y noble corazón dijeron basta. Lo lloran su incondicional compañera Soledad, su familia y sus amigos de la vida.
Entre ellos, sus compañeros del equipo Deportivo Industrial +58 que juegan los fines de semana en el certamen comercial Don Pedro, quienes dejan sentidas palabras de despedida a “uno de los nuestros que siempre recordaremos”.
Los mensajes de despedida
"Con tremendo dolor comunicamos la partida de nuestro amigo y compañero del Deportivo Industrial +58 Jose “Topito” Rodriguez, muy conocido en el ambiente futbolero y por ser un gran electricista en la zona. También trabajó en colegios y siempre aportando su cuota de humor y buena onda en cada uno de los encuentros y viaje que realizamos como equipo junto a él”, comienza el texto que los muchachos le hicieron llegar al colega Miguel Angel Parra.
Saludamos cada uno los integrantes del Deportivo, a Soledad y resto de la familia, con la cual también compartimos hermosos momentos. Siempre en nuestra memoria Topito y gracias por ser el amigo que se brindó desinteresadamente siempre…. Besos al cielo".
No fue el único mensaje en redes sociales en los que se recordó con afecto y lamentó su partida. "Un sentido pésame a su familia Topito fue una gran persona muy muy cariñoso le pedimos a Dios que lo tenga en su reino, Que brille para el la luz que no tiene fin", comentó en tanto Nilvia.
"Qepd mi gran amigo Topito. Colega en el trabajo y en los lindos momentos de asado que compartimos. Te voy a extrañar mucho, un abrazo grande a Sole e hijos", escribió, por su parte, Hugo.
"Triste noticia. Qepd Topo querido, mis condolencias para su familia", indicó José. ¡Hasta siempre Topito!
