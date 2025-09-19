Dolor por la muerte de histórico comerciante cipoleño al que despiden con gratitud y recuerdos

Desde el “gracias por darme trabajo” a las anécdotas que comparten los vecinos que pasaron alguna vez por su tradicional comercio.

El dolor por la partida de don Pompucci invade a miles de cipoleños.

Cipolletti despide con dolor y afecto a un histórico comerciante que falleció en las últimas horas: Juan Carlos Pompucci , de dilatada trayectoria en el rubro de la imprenta.

En las redes sociales son numerosas las muestras de congoja de los vecinos con los que forjó un vínculo comercial y también afectivo a lo largo del tiempo.

Y cada uno de los tantos que lamentan su partida resaltan su calidad humana, envían condolencias a su familia y desde luego que no falta algún recuerdo o anécdota para compartir.

La emocionante despedida en redes sociales a histórico comerciante

“Gracias por su gran labor comercial, mis tarjetas siempre se hicieron en su imprenta. Gracias, vuele muy alto”, fueron las sentidas palabras de María Angélica.

“Hombre de bien y de mucho trabajo. Dios lo guarde. Insumos Norvic srl”, le dedicó un mensaje Norberto Ramírez.

“En paz descanse Juan Carlos, gracias por darme la oportunidad de trabajo y seguir con su legado. Fuerzas para Alicia, sus hijas Laura, Daniela y Marina y nietas”, indicó, con buena memoria y gratitud, Marina.

"Un ícono de Cipolletti"

“Oh don Juan Carlos, el compadre de mi papá, que dios lo reciba y le de luz a la gallega y a Laurita por el fallecimiento que en vida fue su esposo y padre”, escribió impactada por la triste noticia, Nazaret.

“Condolencias a su familia. Una persona maravillosa. Siempre que iba a retirar algún trabajo me quedaba un ratito a charlar y escuchar sus historias, un ser dulce y amable. Buen viaje Don Pompucci”, comentó Rosmary.

Imprenta Pompucci La histórica imprenta Pompucci de calle Teniente Ibáñez.

“Q .E.P descanses, un gran señor por muchos años me hizo todos los trabajos de imprenta”, lamentó Rubén.

“Un icono de Cipolletti. Gran ser Humano mis condolencias a su Familia”, compartió César.

“Que pena. Mi papá hizo sus recetarios para el consultorio toda la vida con él... Hasta que mi viejo dejó el consultorio cuando se jubiló”, lo despidió Florencia.

“Adorado Juan!!!! QEPD. Me quedo con las charlas, las risas y tus incontables anécdotas. Abrazos a la familia”, fue otro de los cientos de mensajes que circularon en las últimas horas. Se fue un comerciante histórico, un vecino querido, un señor “con todas las letras”.

También falleció un querido profe en las últimas horas

Este jueves se conoció la triste noticia de la muerte de Daniel Sánchez, un querido docente del CET 9 cuyos restos fueron velados hasta pasado el mediodía en Cipolletti.

También en las redes sociales despiden con cariño y dolor al profesor que a la vez supo desempeñarse como preceptor y que lucho con hidalguía hasta último momento con una cruel enfermedad.

"Era un profesor muy querido, un profe de matemáticas y luego también preceptor al que los alumnos apreciaban mucho. Se hacía querer, les enseñaba de las cuentas pero también de la vida", lo recordó la mamá de un chico que lo tuvo en esa materia.

"Anoche nos enteramos sobre su lamentable partida. Siempre se van los buenos... Una pena muy grande porque era excelente persona. Cipoleño de toda la vida, no tenía hijos pero sí una comunidad educativa que lo adoraba", agregó la mujer, visiblemente acongojada.