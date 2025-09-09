Dolor por la muerte de la churrera del pueblo, la que crió 7 hijos "con esfuerzo y dignidad"

Falleció Amanda y se renuevan las muestras de dolor en las redes. "Madre ejemplar, excelente vecina, gran persona", los conceptos más empleados en el adiós.

Era considerada “la churrera de Cipolletti” por tantos años de trayectoria elaborando esas delicias en nuestra ciudad. Pero el título que seguramente mejor define a Amanda López es el de “madre ejemplar” , como la describen sus siete hijos.

Esos a los que esta "excelente vecina", según los comentarios, crío con mucho “esfuerzo y dignidad” y a los que les inculcó la “cultura del trabajo”.

Fue de hecho José, uno de sus hijos, quién la despidió en redes sociales con sentidas y emotivas palabras , repasando un poco esa historia de lucha de esa gran mujer que fue su mamá.

"Allá por los años 80 y 90 nosotros, sus hijos, vendíamos churros, rosquitas y bolas de fraile que ella misma elaboraba. Con ese trabajo a pulmón, ella nos crío a los 7”, comentó el hombre y enseguida llovieron los mensajes de condolencias y ese último adiós a la histórica trabajadora.

“La despedimos con el orgullo de haber formado parte de su enseñanza de ser buena gente. Descansa en paz Amanda", agregó su hijo.

"Por Dios recién me entero. Mi veci Amanda. Recuerdo cuando Lichi salía a vender sus ricos churros cuando era muy chiquito. Dios acompañe y de consuelo a la familia. Es tan doloroso el proceso que uno pasa con la perdida de un familiar. Y si es la mamita, mucho más angustiante. Se le va a extrañar mucho . Mis más sincero pésame para todos sus hijos. Y Lichi espero haya podido viajar y estar con tu familia", escribió Noemí, una histórica vecina de Amanda y familia.

"Amanda querida, no lo puedo creer. Grandes charlas e historias tuvimos y me contaste. Me pone muy triste tu partida, siempre te recordaré. Te quiero mucho, abrazos a su familia q.e.p.d", comentó Cecilia.

"Gran Madre, linda su familia, que Dios la tenga en su reino. Abrazos", la despidió otra persona. "Vecina querida, siempre tan amable y simpática... Que tristeza para sus hijos... Les mando un abrazo apretado a cada uno", la despidió con dolor Vilma.

"Amanda querida, fiel oyente de la 97.1 recuerdo sus llamadas pidiendo temas o simplemente para acariciarme con sus elogios a mi programa Viva la Vida. Abrazo Gabi y mis respetos a toda la familia", publicó por su parte Amalia.

Y así se fueron renovando los mensajes con un común denominador: el reconocimiento a esa gran vecina, gran madre y gran mujer. La churrera del pueblo descansa en faz. ¡Gracias por tanto!

La churrera de la ruta chica, otra que la pelea

Luciana está siempre apostada con su Fiorino blanca al costado del camino en la ruta chica. El año pasado se la chocaron y se llevó un gran susto pero nada la detiene. Tiempo atrás contó su historia a LM Cipolletti.

¿Qué la trajo hacia estos lares? ”Soy de Coronel Suárez y me vine a probar suerte, tengo un hermano que se radicó hace más de 25 años acá y es el que elabora los churros. El fue el que me lo propuso y no lo dudé”, supo contar.

Decidió cambiar de aires, justamente, y buscar nuevos horizontes para no estancarse y progresar. También cambió de rubro la vendedora ambulante. Todo un desafío de vida.

“En Suárez estaba en una fábrica de calzados hacía como 10 años. En una fábrica de zapatillas más precisamente. Vine por este emprendimiento y la verdad que me gusta la zona, quédate tranquilo que si no ya me hubiera vuelto”, comentó con simpatía.

Vaya si dejó cosas valiosas en sus pagos. Nada menos que sus raíces, su familia y hasta su único hijo. Pero aquí está, luchándola cada día por el sueño de “la casa propia”.

“Se extraña pero cuando puedo viajo para verlos, tengo a todos allá”, señaló con nostalgia la churrera de Oro.