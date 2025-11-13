Nueva campaña de recolección de envases de fitosanitarios en Río Negro: cuándo estarán en Cipolletti

La iniciativa, organizada por Campo Limpio y fiscalizada por la Secretaría de Ambiente provincial, llegará a seis localidades rionegrinas.

El cronograma previsto incluye a Viedma (26, 27 y 28 de noviembre), Río Colorado (27 y 28), Villa Regina (2, 3 y 4 de diciembre), Ingeniero Huergo (3 y 4), Allen (3 y 4) y Cipolletti (3 y 4) .

Una nueva edición de la campaña itinerante de recepción de envases vacíos de fitosanitarios se realizará en distintas localidades de Río Negro entre el 26 de noviembre y el 4 de diciembre. La iniciativa es organizada por la entidad Campo Limpio y cuenta con la fiscalización de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la provincia.

El programa tiene como finalidad promover la correcta gestión de estos residuos , en cumplimiento de la Ley Nacional 27.279, que regula el tratamiento y disposición final de los envases utilizados en el sector agropecuario.

Durante la campaña se recibirán envases tipo A —plástico lavable— y tipo B —que no pueden ser lavados—. Los primeros deben entregarse limpios, con triple lavado y perforados, mientras que los segundos se recibirán sin ese tratamiento. Desde la Secretaría de Ambiente recordaron que la entrega de envases sucios constituye un incumplimiento de la ley, aunque no serán rechazados durante la jornada de recepción.

Certificación y disposición final

Los productores que participen podrán acceder al Certificado Ambiental Campo Limpio, que acredita el cumplimiento de la normativa vigente y el compromiso con una gestión responsable de los envases fitosanitarios.

El operativo contará con personal especializado en seguridad e higiene y con un profesional a cargo de la segregación de materiales. Los envases tipo A serán trasladados al operador habilitado L.P. S.R.L., mientras que los tipo B se derivarán a los Centros de Acopio Transitorios de General Roca y Centenario (Neuquén), donde se completará su disposición final bajo normas ambientales.

Fechas y localidades

El cronograma previsto incluye a Viedma (26, 27 y 28 de noviembre), Río Colorado (27 y 28), Villa Regina (2, 3 y 4 de diciembre), Ingeniero Huergo (3 y 4), Allen (3 y 4) y Cipolletti (3 y 4). Los horarios de recepción serán confirmados en los próximos días por los organizadores.