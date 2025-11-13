¿Plata o felicidad? Era petrolera y ahora pasea y cuida perros: "Gano menos pero vivo más relajada"

La historia de Mara , una mamá soltera que tras “llorar un día entero”, se reinventó “por mi hijo” en Cipolletti . La ayuda su hermana Noelia .

Perder en forma abrupta un empleo histórico, de 10 años como en este caso, debe ser de las situaciones más desagradables y traumáticas que afrontan las personas. Mara Muscio lo sufrió en carne propia hace apenas dos meses y encima no era “cualquier trabajo” .

Se desempeñaba como petrolera , rubro en el que se sabe, las remuneraciones están por encima de la media. Sin embargo y aunque la herida tarda en cicatrizar, “me lloré todo el primer día y al siguiente me propuse salir adelante por mi hijo y como madre soltera que soy no me quedaba otra ”.

Así, esta bonaerense radicada hace más de dos décadas en Cipolletti se reinventó con la ayuda de su hermana Noelia (“que a la vez se quedó sin laburo porque cuidaba a mi hijo, jaja”) y ahora cuida mascotas a domicilio y también pasea perros . Y si bien resignó dinero considera que “salí ganando” en otros aspectos.

“Obviamente ganaba muy bien, pero lo positivo de ahora es que tengo más tiempo para mí hijo, más tiempo para mí, estoy más relajada, y no lo cambio por más plata, la verdad”, confiesa en la soleada mañana del jueves la mujer de 47 años.

“En el petróleo estaba de licencia psicológica, cuando retomé la actividad me echaron. Estaba en la parte de control documental, se trata de habilitar el personal y los vehículos para que puedan entrar al yacimiento. Una pena pero había que salir adelante”, recuerda con un suspiro tras dar vuelta la página

Su trabajo con las mascotas: “Ya me llaman por el finde largo y el verano”

“Cuidamos a domicilio, adquirís el servicio nuestro, vamos a tu casa, sacamos la mascota, compartimos tiempo con ella, le damos de comer…”, confiesa Mara sobre su labor actual con la cuál se las rebusca, sumado a otras pequeñas iniciativas ligadas a su anterior rubro.

“Tenemos dos planes: el plan esencial que consiste en una visita diaria de una hora y sale 12 mil pesos por día y el plan Premium, con 2 visitas diarias de 1 hora cada una (a las 9 y a las 13), a 20 mil por día. Lo que hacemos es llevarlo de paseo, recorrer, limpiar lo que ensucia en la casa. Si es gato, jugamos con él para que desgaste energías, más mimos, más juegos…”, especifica la encargada de Domipets.

Todo se basa en la confianza, en la credibilidad a partir del “boca en boca” pero también le brinda un marco de seriedad con la “firma de un contrato de consentimiento”. “Primero que le quede algo a ellos, que ambas parten firmen, que tengan los datos nuestros, que quede plasmado el servicio que damos…”, explica mientras acaricia a un simpático y juguetón caniche.

Guardería canina

La otra faceta de su nuevo trabajo es el paseo de mascotas. Empezó de abajo y celebra que ya tenemos “dos clientes”. “Uno sale 3 veces por semana, 1 hora y el otro dos veces. Son caminatas, paseos individuales es más personalizado”.

Respecto a los precios, revela: “Tenemos el paseo feliz: media hora de paseo individual $ 4.500. El plan aventurero: 1 hora de paseo $ 6.700 pesos. Y el ‘pack mes feliz’: de lunes a viernes, 1 hora por día, 120 mil pesos. Una chica que adquirió el plan tiene dos mascotas, le hicimos descuento del 10 %”.

Se acerca el finde largo y las vacaciones, las hermanas se empiezan a hacer conocidas y la demanda aumenta.

“Por el servicio para enero y diciembre, hay gente que ya nos contrató. Una señora por 15 días y una chica para una semana. Tenemos una página, yo manejo redes sociales, brindamos flyer con toda la información”, amplía acerca de los servicios que prestan.

Planes de paseo

En tiempos complicados, también “me puse a estudiar manicuría y pedicuría” y “hago trabajos a “remoto en lo que me apasiona que es Control Documental, que es lo que hacía, llevo la documentación de dos empresas muy chiquitas”.

Por último se despide con un gran consejo a quienes padecen una situación similar, de despido laboral: “Que no se desesperen, como mamá soltera me asusté un poco, me desbordé, me enojé, pero me tranquilicé al otro día. No me quedé de brazos cruzados. Hay que animarse, reinventarse, probar, da para todo esta región”, culmina Mara con una valiosa reflexión. No se resignó a una “vida de perro” tras queda en la calle y hoy es feliz con la mascotas, con su hermana y con su hijo.