Vaca Muerta Sur busca trabajadores: los puestos más codiciados en Río Negro

La obra más grande de los últimos años ya empezó a contratar personal. Cómo postularse y qué perfil buscan las empresas.

El Oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS) avanza en su etapa de construcción y con él crece la expectativa por las oportunidades de trabajo que abre en Río Negro. El megaproyecto de transporte de petróleo, que unirá los yacimientos neuquinos con Punta Colorada, en la costa atlántica, ya tiene puestos clave publicados en el portal oficial de empleo .

Se trata de cargos estratégicos que demandan formación técnica o profesional, experiencia en automatización, logística, operación portuaria y seguridad industrial, además de capacidad para coordinar equipos en instalaciones de alta complejidad.

Cómo postularse

Los interesados pueden aplicar a través del portal oficial de Serial de la Torre. Allí se detallan requisitos, experiencia mínima requerida y condiciones laborales.

El desembarco de VMOS genera entusiasmo en Sierra Grande, localidad que volverá a tener protagonismo después del cierre de la mina de hierro. Comerciantes y vecinos esperan que la llegada de trabajadores impulse la economía en hotelería, gastronomía y servicios.

Con una capacidad prevista de 550.000 barriles diarios, la obra no solo promete exportaciones récord sino también la creación de empleos directos e indirectos que marcarán un antes y un después en la región.

WhatsApp Image 2025-05-26 at 09.13.59 (1).jpeg El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, destacó que el VMOS avanza más rápido de lo previsto.

Nuevas vacantes para trabajar en Vaca Muerta

La consultora Nova RRHH publicó varias búsquedas orientadas a operarios, técnicos y profesionales del sector. Una de ellas corresponde a soldadores para una empresa constructora en el Parque Industrial de Neuquén. Entre las principales responsabilidades se encuentran los trabajos de soldadura en piezas prefabricadas, la fabricación de estructuras metálicas (soportería, escaleras), el cumplimiento de normas de seguridad y medio ambiente, el uso adecuado de equipos de protección y el mantenimiento del orden en el área de trabajo.

Los requisitos incluyen experiencia comprobable de al menos tres años, calificación AWS D1.1, dominio en soldadura MIG y con electrodo revestido, carnet nacional de conducir, secundario completo y conocimientos en seguridad ocupacional. La propuesta contempla una jornada de lunes a viernes e incorporación inmediata.

terminal punta colorada vmos 2 Avanza la obra de la terminal de Punta Colorada del VMOS.

Otra búsqueda de Nova RRHH corresponde a un operario de mantenimiento de base para una empresa de venta y distribución de neumáticos en Añelo. Las tareas incluyen apertura y cierre del predio, control de accesos, mantenimiento básico en plomería, electricidad y carpintería, supervisión de equipos y coordinación con otros sectores. Se requiere experiencia mínima de dos años en mantenimiento general, conocimientos en oficios (excluyente), residencia en Añelo y disponibilidad para vivir en la casilla que provee la empresa. La contratación es en relación de dependencia, con alojamiento incluido y posibilidad de incorporación inmediata.

Asimismo, se busca un jefe de obra para una empresa constructora en Neuquén. El puesto implica supervisión de proyectos, coordinación de tareas en campo, gestión de equipos y compras, control de seguridad y medio ambiente, relación con clientes y uso de plataformas digitales de gestión. Los requisitos son título en Ingeniería Civil, Técnico en Construcción o ser estudiante avanzado; conocimientos de Autocad, Project y paquete Office; licencia nacional de conducir, y experiencia previa liderando equipos, preferentemente en proyectos vinculados al gas y petróleo.

Oportunidades en Sierra Grande

En tanto, la empresa de construcciones y servicios Milicic abrió búsquedas para obras y proyectos en la Patagonia. Entre ellas se destacan: