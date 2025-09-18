Dolor en Cipolletti por la muerte de querido profe de matemáticas

Se desempeñó en el CET 9 y los alumnos le valoraban también su calidad humana: "Siempre parten los buenos".

Este jueves se conoció la triste noticia de la muerte de Daniel Sánchez , un querido docente del CET 9 cuyos restos fueron velados hasta pasado el mediodía en Cipolletti .

También en las redes sociales despiden con cariño y dolor al profesor que a la vez supo desempeñarse como preceptor y que lucho con hidalguía hasta último momento con una cruel enfermedad.

"Era un profesor muy querido, un profe de matemáticas y luego también preceptor al que los alumnos apreciaban mucho. Se hacía querer, les enseñaba de las cuentas pero también de la vida", lo recordó la mamá de un chico que lo tuvo en esa materia.

"Anoche nos enteramos sobre su lamentable partida. Siempre se van los buenos... Una pena muy grande porque era excelente persona. Cipoleño de toda la vida, no tenía hijos pero sí una comunidad educativa que lo adoraba", agregó la mujer, visiblemente acongojada.

"Q.E.P.D... Excelente persona, mis condolencias a su familia", escribió por ejemplo Sandra Roa. Y así tantos otros.

Otro golpe para la comunidad educativa

La comunidad educativa venía golpeada por el fallecimiento de Héctor González, el hombre de 58 años fallecido el mes pasado tras descompensarse en el entretiempo de un partido del torneo comercial Don Pedro en Cipolletti.

Apodado El Sanjua, el infortunado vecino estaba radicado en Cinco Saltos y se desempeñaba en la docencia. Actualmente ocupaba la secretaría de la Escuela 206 de la vecina ciudad. Fue funcionario municipal entre 2015 y 2019.

González se descompuso en el entretiempo de un encuentro disputado en el predio cipoleño La Finca, donde se vivieron momentos de tensión y dramatismo.

Trascendió que el fallecido en el Don Pedro formaba parte del equipo Gimnasio Crear que participa de la categoría +58. A raíz del trágico episodio, la fecha fue suspendida con acertado criterio.

DON PEDRO- FALLECIDO-2 El docente fallecido el mes pasado tras descompensarse en un partido de fútbol.

En un momento de dolor, desde la organización salieron a dar su versión de los tristes hechos a LM Cipolletti. "Entendemos el dolor de la familia, es una situación compleja", reconoció Pablo, uno de los organizadores, en el inicio de la charla con este medio.

"La comunidad educativa de la Escuela N°206 comunica con profundo dolor, el fallecimiento del docente Hector González. Nuestro querido profe Héctor o Sanjua como muchos le decían. Siempre serás recordado con mucho cariño profe. Tu sonrisa, alegría y palabras quedan guardadas en cada uno de nosotros. Hasta siempre", lo despidió la entidad educativa en la que cumplía funciones.

“La agrupación Azul Arancibia Unter Cinco Saltos despide con profundo dolor al compañero Hector Gonzales "Sanjua". Que en paz descanses querido compañero. Acompañamos a familiares y amigos. QEPD. Hasta Siempre”, publicó a la vez esa institución.

Ese posteo derivó en numerosos y sentidos comentarios, repletos de congoja. “Tristísima noticia. Cuánto te voy a extrañar compa. Abrazo inmenso a su familia”, publicó Silvia.