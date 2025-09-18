Más de 20 familias recibieron sus escrituras de vivienda en Cipolletti

Desde el Gobierno provincial, se avanzó esta semana en la escrituración de viviendas para vecinos de Cipolletti y Los Menucos.

En el marco del programa “Mi Escritura, un Derecho”, vecinos de Cipolletti y Los Menucos firmaron esta semana las escrituras de sus hogares. El Gobierno de Río Negro busca garantizar la seguridad jurídica y la regularización dominial en barrios que crecieron durante décadas sin títulos formales.

La Escribanía General de Gobierno encabezó esta semana una nueva etapa del programa provincial, que tiene como objetivo regularizar la situación de las tierras fiscales en distintas localidades de la provincia . En esta oportunidad, los operativos alcanzaron a más de 50 familias , donde los vecinos firmaron con emoción los documentos que acreditan la titularidad de sus viviendas.

El lunes, 32 familias de Los Menucos accedieron a sus escrituras en un acto encabezado por la intendenta local y representantes de la provincia. En tanto que el martes, la acción se trasladó a Cipolletti , donde 21 familias de los barrios Anai Mapu y Puente 83 Norte y Sur firmaron sus escrituras , mientras que el Municipio rubricó otras cuatro escrituras destinadas a futuras adjudicaciones .

escirturas los menucos rio negro En Los Menucos, también se firmaron escrituras con vecinos. Gentileza

Una tarea de largo recorrido

La escribana general de Gobierno, Gabriela Benito, destacó la importancia del avance logrado en Cipolletti: “Firmamos escrituras de los barrios Puente 83 Sur y Anai Mapu. Es un trabajo que se ha venido haciendo desde hace mucho tiempo desde el municipio local y, conjuntamente con la provincia, para cumplir con la transferencia de cada una de las parcelas. Son vecinos que viven allí desde hace muchísimo tiempo, algunos desde los inicios de estos barrios”, explicó.

Benito remarcó que se trata de un proceso que busca regularizar la situación patrimonial de cada familia. “El objetivo fundamental es que puedan acceder al título de su propiedad y que el Estado cumpla el rol de garantizarles la escritura pública de dominio”, señaló.

Continuidad en toda la provincia

Desde el área de Regularización Dominial, dependiente del Departamento de Hábitat y Cooperativas, se informó que el programa continuará en distintas localidades de Río Negro con nuevos operativos. En Cipolletti, además de los barrios Anai Mapu y Puente 83, se prevé avanzar con vecinos del Distrito Vecinal Noreste (DVNe), donde la demanda por la titularidad de las tierras es histórica.

El Gobierno provincial subraya que este tipo de políticas no solo garantizan la seguridad jurídica de las familias, sino que también abren las puertas a una mejor calidad de vida, ya que el título de propiedad permite acceder a créditos, realizar mejoras en las viviendas y consolidar el arraigo barrial.

ECP MUNICIPALIDAD (1).JPG Los vecinos que tengan que regularizar su situación, los invitan a acercarse a la Dirección de Planeamiento Territorial. Estefania Petrella

¿Dónde realizar consultas?

En Cipolletti, el área de Regularización Dominial funciona en la Dirección de Planeamiento Territorial, ubicada en la intersección de Yrigoyen y Villegas. Allí se atiende al público de lunes a viernes, de 7 a 14 horas, brindando información y asesoramiento a quienes necesiten iniciar o continuar con sus trámites.

“Mi Escritura, un Derecho” es una iniciativa que se viene desplegando en todo Río Negro con el acompañamiento de los municipios. En cada acto de firma, se refleja la emoción de familias que, después de décadas de espera, finalmente acceden al título de propiedad de sus hogares.

El compromiso de la provincia es mantener este proceso activo, ampliando el alcance a más barrios y localidades, con la meta de reducir la informalidad en la tenencia de tierras y consolidar la seguridad jurídica de miles de rionegrinos.