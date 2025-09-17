Prohibirán estacionar camiones en una calle de Cipolletti: las razones

El Municipio de Cipolletti anunció una nueva prohibición para los camiones de cargas en la zona urbana. Comenzará a regir el 1 de diciembre.

El Municipio de Cipolletti anunció una nueva restricción a los camiones en la zona urbana , pero esta vez no tan restrictiva como el impedimento de utilizar la Circunvalación a los vehículos de carga de gran porte. El gobierno local quiere transformar un sector de Cipolletti y, para ello, considera esencial evitar que estacionen camiones.

La prohibición entrará en vigencia desde el 1 de diciembre y afectará solo la calle Tres Arroyos. E n la zona funciona el depósito de un supermercado, la base de una empresa de transporte y logística , y fácil acceso a dos calles troncales para salir a la Ruta 22 por lo que es muy utilizada por los camioneros para dejar el vehículo estacionado.

Según se informó desde el Municipio, la prohibición es el primer paso para la transformación del parque del ferrocarril y la calle Tres Arroyos. En el lugar se creará un gran parque recreativo y deportivo.

El intendente Rodrigo Buteler manifestó al respecto que se está planificando un parque integral en el sector de Tres Arroyos y Toschi, para caminar o correr y con un skatepark, entre otros espacios para el disfrute de los vecinos.

“Por ello junto con el gobierno provincial se avanza en la construcción de 31 viviendas en el Distrito para reubicar a los vecinos del barrio Mariano Moreno, que actualmente están ubicados en el sector, junto a las vías del Ferrocarril”, explicó el intendente municipal. Esas familias pactaron dejar el lugar por el compromiso oficial de la construcción de las viviendas.

Ferrocarril Cipo .JPG El Municipio proyecta la creación de un parque en la zona del ferrocarril.

“A partir del año que viene el sector comenzará a transformarse en uno de los parques más lindos de la ciudad, verde, ordenado y prolijo”, aseguró Buteler.

En paralelo, se modificó la regulación del uso del suelo en las tierras lindantes a Tres Arroyos para atraer a inversores privados que desarrollen emprendimientos inmobiliarios o comerciales donde hoy abundan viejos galpones. Así, un antiguo sector donde predominaron empresas y talleres se vincularía en forma más armónica al entramado urbano conectando los barrios del sur de la ciudad con el centro.

"Cipolletti está atravesando un proceso de reordenamiento urbano que busca acompañar su crecimiento poblacional y económico con una planificación más moderna y sostenible, mejorando además la conectividad y el acceso a la ciudad", afirmaron desde el Municipio de Cipolletti.

Confían en que no habrá reclamos por la prohibición a los camiones

La prohibición para el estacionamiento de camiones no generaría complicaciones con las empresas del sector, según la previsión de la Muni. Los transportistas que llegan al depósito del supermercado La Anónima no estacionan en la vía pública. Sí lo hacen los choferes de una empresa de transporte de cargas, que ya fue notificada. "La empresa compraría o alquilaría un lugar para establecer su base", afirmaron fuentes del Ejecutivo local.

La restricción solo es para el estacionamiento en toda la extensión de calle Tres Arroyos, entre Lisandro de La Torre y Toschi. La circulación de los rodados de gran porte por la arteria que permite ingresar a la cuidad sin pasar por el centro, continuará permitida como es hasta ahora.