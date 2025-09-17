Fuertes lluvias en Cipolletti y Fernández Oro

El fenómeno comenzó alrededor de las 14 y se mantiene. Se podría expandir a otros sectores del Alto Valle.

Hace casi dos horas que la lluvia cae copiosamente , e incluso por momentos con "goterones" y "a baldes" entre Fernández Oro y Cipolletti . El agua caída es tal que comienza a complicar la visibilidad en las rutas y la acumulación en algunos sectores ya empieza a generar inundaciones.

Se mantiene la probabilidad de chaparrones con tormentas y vientos indicaron desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) a LMCipolletti . Por ahora, el fenómeno afecta principalmente en la zona de Centenario, Cipolletti y Fernández Oro. Se podría dirigir también hacia el este, a Allen y General Roca.

En la zona de la Ruta Nacional 22, por momentos la visibilidad es poca y se recomienda circular con precaución. La caída de lluvia se extiende desde Oro hasta el puente carretero Cipolletti-Neuquén. Se espera que en las próximas horas también llueva en algunos sectores de la capital neuquina.

Si bien a nivel municipal hoy no hay actividades programadas, si se comenzaron a suspender otras de índole privada, como prácticas deportivas a cielo abierto.

Ingreso de aire húmedo a la región

La AIC había pronosticado que a partir del hoy miércoles ingresa aire húmedo proveniente del Atlántico con viento del sudeste. Anticipó también que estará inestable con formación de tormentas dispersas. El organismo regional adelantó que se mantendrá la inestabilidad en la semana con probables lluvia y chaparrones en el centro este de la región. Mientras que en la cordillera se esperan lluvias y nevadas. Recién mejorarán las condiciones el domingo.

Durante la noche están previstas lluvias débiles y dispersas con una temperatura mínima de 6 grados. En tanto que las ráfagas llegarán a los 35 grados.

Según el SMN, el jueves seguirán las tormentas aisladas durante gran parte de la jornada. Se esperan esas tormentas por la madrugada con una temperatura de 9 grados y viento de 23 a 31 kilómetros por hora. Por la mañana estará mayormente nublado con una temperatura de 12 grados y viento leve. Las tormentas aisladas seguirán durante la tarde y noche. La temperatura máxima será de 21 grados centígrados y el viento de leve irá desapareciendo.

La AIC no pronosticó precipitaciones para este jueves, pero sí cielo cubierto durante toda la jornada en Cipolletti. Durante el día se registrará una temperatura máxima de 19 grados, es decir que continuarán las tardes templadas. Además, anticiparon que habrá viento moderado con ráfagas de 30 kilómetros por hora. Ya en horas de la noche la temperatura descenderá a los 6 grados con viento leve y ráfagas de 21 kilómetros por hora.