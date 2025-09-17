Problemas que se repiten: otra escuela de Cipolletti afectada por cucarachas y cloacas

Alumnos de la ESRN 35 realizaron una sentada por cucarachas, desde Unter denuncian inacción estatal, mientras el Consejo Escolar descarta una plaga.

Alumnos de la ESRN 35 de Cipolletti hicieron una sentada por presencia de cucarachas en el establecimiento.

Otra vez, los problemas en las escuelas públicas cipoleñas . Este martes, estudiantes de la ESRN 35 realizaron una sentada para exigir medidas concretas frente a la presencia constante de cucarachas en distintos espacios del establecimiento y al deterioro de las instalaciones sanitarias. La protesta se suma a una seguidilla de reclamos que se repiten en varias instituciones públicas de la ciudad.

El malestar no es nuevo. Según expresaron desde desde el gremio docente Unter, desde el inicio del ciclo lectivo se solicitaron fumigaciones y controles de plagas que nunca se llevaron a cabo. “La respuesta del Consejo Provincial de Educación fue que no había empresa prestadora del servicio. Así llegamos a esta altura del año sin los controles correspondientes”, cuestionaron.

Los insectos aparecen en aulas, pasillos, baños de docentes y hasta en oficinas administrativas. A ello se suman los líquidos cloacales que, aunque esta semana no registraron rebalses dentro del edificio, sí generan acumulación en las inmediaciones. “ Ese foco también alimenta la proliferación de cucarachas ”, advirtieron desde la comunidad educativa.

sentada escuela 35 cipolletti (1) Este martes, los alumnos del secundario 35 paralizaron las clases para visibilizar un reclamo de toda la comunidad educativa. Gentileza

Denuncias contra el CPE

El secretario de Unter Cipolletti, Fabián Oliva, dialogó con LM Cipolletti y planteó con crudeza la magnitud del problema. “Se habían comprometido a trabajar en los desbordes cloacales durante el receso, pero no se hizo nada. Las fumigaciones ya estaban pedidas y la respuesta siempre fue que no había empresa. Además, no contamos con porteros suficientes: hay PSA con tareas reducidas o readecuadas que no se reemplazan con personal en condiciones de asumir la carga laboral”, denunció.

Oliva remarcó que el Consejo Escolar intenta derivar las responsabilidades a cuestiones barriales. “Dicen que es un problema del barrio, que iban a cambiar cámaras y tapas pero no lo hicieron. El consejo escolar debe gestionar con la institución correspondiente, que en este caso es ARSA. No se pueden desligar”, sostuvo.

La respuesta del Consejo Escolar

Desde el Consejo Escolar de Cipolletti, la consejera Beatriz Constantinidis salió al cruce de las críticas y brindó su versión de los hechos. “El lunes nos avisó el director sobre la plaga de cucarachas. Ayer a primera hora se presentaron profesionales de Seguridad e Higiene que, en compañía del director, recorrieron todas las dependencias y no encontraron presencia de plagas”, señaló a LM Cipolletti.

La funcionaria aseguró que se verificaron las barreras físicas como burletes y rejillas, y que este miércoles se repitió la inspección. “Van a trabajar en un producto en particular, y si se constata una plaga mayor, se programará la fumigación. Trabajamos a diario con el director y personal de PSA; sabemos que hay que reforzar tareas y reorganizarlas. Es un trabajo que estamos realizando en todas las escuelas”, agregó.

Respecto del problema de los desbordes cloacales, Constantinidis confirmó que existe coordinación con ARSA y que tanto gremios como directivos son informados de cada gestión.

sentada escuela 35 cipolletti Los equipos de educación se apersonaron al establecimiento para lograr detectar la presencia de cucarachas. Gentileza

Problemas extendidos en la ciudad

El dirigente gremial recordó que la situación de la ESRN 35 no es un caso aislado. Días atrás, en el CET N°15 también se habían registrado denuncias por plagas. A su vez, los jardines 118 y 49 del barrio Anai Mapu padecen la acumulación de líquidos cloacales a pocos metros de sus entradas.

“Es indigno que docentes y estudiantes deban trabajar y aprender en estas condiciones. El gobierno insiste en dibujar una realidad que no existe: las escuelas no están en condiciones y eso afecta el derecho social a la educación”, expresó Oliva.

La Unter acompañó la sentada de los alumnos y reclamó medidas estructurales: “Nuestra exigencia es que el Consejo Escolar articule con los organismos que correspondan para garantizar condiciones mínimas de salubridad. Aún si eso significa que deban acudir diariamente para resolver estos problemas, lo deben hacer”.

Mientras tanto, los estudiantes dejaron en claro que no piensan resignar su derecho a estudiar en un ambiente seguro y digno. La sentada de este martes no fue solo un acto de protesta: fue también un llamado de atención a las autoridades provinciales para que las promesas no sigan quedando en el aire y las soluciones lleguen antes de que los problemas se agraven aún más.