Ante una plaga de cucarachas, la Escuela 17 sigue esperando fumigación

La protesta no fue sorpresiva. Desde abril, autoridades escolares vienen reclamando por canales formales la realización de una fumigación específica en el establecimiento . Sin embargo, la respuesta institucional ha sido, hasta el momento, insuficiente. Si bien el Consejo Escolar envió recientemente a un profesional del área de Seguridad e Higiene, quien constató la presencia de insectos vivos, todavía no se ha confirmado una fecha concreta para una fumigación integral .

E.C.P ESCUELA 17 (13).JPG En el establecimiento asisten a diario 600 alumnos. Estefania Petrella

El problema ya está documentado por los propios estudiantes, quienes filman y fotografían a los insectos en plena actividad. La comunidad educativa en su conjunto, alumnos, docentes, directivos y personal de servicio, reconoce la gravedad de la situación y se mantiene en estado de alerta.

Como medida preventiva, la escuela se vio obligada a suspender el servicio de refrigerio, una decisión que afecta directamente a los más de 600 alumnos que concurren a la institución en sus dos turnos. “Es una medida que perjudica a los chicos, pero hasta tanto no se fumigue, no vamos a poder preparar alimentos. Por ahora, sólo estamos entregando pan, aunque eso tampoco garantiza que las cucarachas no lo contaminen”, lamentó Magallán.

E.C.P ESCUELA 17 (17).JPG Verónica Magallán, directora de la Escuela viene haciendo los pedidos por vía institucional hace meses y aún no obtienen respuestas concretas. Estefania Petrella

La empresa fumigadora con antecedentes

La directora también hizo referencia a las dificultades que enfrenta el sistema educativo provincial para contratar o sostener los servicios de fumigación, en un contexto marcado por antecedentes de intoxicaciones en otras instituciones. “Sabemos que hay un contexto complejo respecto a la empresa fumigadora, que ha tenido situaciones problemáticas en otras escuelas. En nuestro caso, nos suspendieron la fumigación dos veces. Las cucarachas siguen presentes y eso afecta directamente a la salud”, sostuvo.

Más allá de la situación puntual de la ESRN 17, la problemática expone una realidad que se repite en muchos establecimientos educativos de la ciudad, la falta de mantenimiento específico y sostenido.

“Quizás la realidad de otras escuelas es mucho más grave en cuestiones edilicias. En nuestro caso, hoy se trata de una cuestión netamente de higiene. Este edificio tiene más de 20 años, y como en todos los lugares, la presencia de plagas debe ser erradicada”, advirtió la directora.

E.C.P ESCUELA 17 (14).JPG La empresa contratada suspendió en dos oportunidades la fumigación. El Consejo Escolar no acciona con otra empresa especializada. Estefania Petrella

Magallán también destacó el respaldo de las familias, que acompañan y consultan de forma permanente sobre posibles soluciones. Y valoró la actitud de los estudiantes, quienes eligieron formas de reclamo pacíficas y democráticas. “Esta manifestación que hacen los chicos refleja una realidad que viven cotidianamente. Nosotros siempre vamos a generar espacios donde se pueda reclamar con respeto, pero con firmeza. Los chicos están en alerta y, si no hay una respuesta, no descartan volver a tomar medidas”, afirmó.

Mientras tanto, el personal de limpieza continúa con esfuerzos diarios para sostener condiciones mínimas de higiene. Pero los esfuerzos no alcanzan si no se concreta una intervención profesional urgente. “Hasta ahora no tenemos una respuesta formal del Consejo Escolar sobre cuándo será la fumigación. Sólo recibimos un mail con sugerencias generales, pero eso no soluciona el problema”, concluyó la directora.