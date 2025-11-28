Despiden con dolor a un querido vecino de Cipolletti: "Nunca imaginé este momento"

El muchacho que la luchó tanto finalmente falleció en las últimas horas. La emotiva despedida de su incondicional mamá y de toda la ciudad.

Se lo va a extrañar en los partidos de Cipolletti en La Visera de cemento y también cada vez que juegue Marabunta , su otra pasión. A los 41 años , murió Leonardo Herrera o simplemente Leíto , un popular y estimado vecino de nuestra ciudad al que despiden con dolor .

Tras pelearla varias semanas en un sanatorio local, se produjo el temido pero previsible desenlace, para el desconsuelo de Mónica Cifuentes , esa madre ejemplar, sus familiares, vecinos y amigos.

"El Ángel del Señor acaba de pasar lista y Leito, nuestro Leito, el de todos respondió heme aquí Señor... ¡Gloria a Dios!”, fueron las sentidas palabras con la que decidió despedirlo su progenitora en redes sociales, donde se renuevan los mensajes para darle el último adiós.

image Leito en el vestuario de Marabunta y en la trubuna de Cipo, sus dos pasiones. Lo despiden con dolor.

"Nunca imagine este momento, la peleaste tanto Leito, pequeño guerrero, guardaré para siempre esa hermosa sonrisa en mi corazón. El cielo es tuyo, ahora descansa", escribió por ejemplo, Patricia.

"¡Que tristeza! ¡Vuela alto Leito!! Te recordaremos siempre por tu gran amor y bondad. Abrazo grande Moni", lamentó Claudia.

"¡Qepd Leo! Fiel hincha albinegro como pocos! Abrazo a la familia", lo despidió Joaquín Torrilla, un colega muy conocido en el ambiente del Capataz de la Patagonia.

La sufrida historia de un guerrero: ¡Hasta siempre Leito!

Semanas atrás la propia mujer contó a LMC la sufrida historia de Leito, un personaje muy querido de Cipolletti. El muchacho padecía hidrocefalia congénita y lamentablemente pasó los últimos meses de su vida entre operaciones e internaciones.

“Solo hay que esperar y Dios hará”, explicó en su momento Moni, con una entereza admirable. Aferrándose a la religión en ese duro trance, la conocida vecina pidió en aquel momento cadena de oración “para mí hijito. La unión en fe y oración tienen poder”.

Leo era sumamente futbolero y conocido en las tribunas de La Visera. “Fanático de River también pero su pasión es Cipo, desde que empezó a caminar fue a la cancha a alentar al Albinegro. Y en el Club Marabunta se encontró con unos grosos, unos tipazos que entendieron todo, le dieron un lugar, lo hicieron sentir útil. ¡Sabes lo que significa eso para una persona con capacidades diferentes!”, valoró.

Y recordó una anécdota: “Leito decía que el era parte del plantel”. “Tengo pilas de cosas para contar y decir de mí hijito... Por su enfermedad, tener una válvula por hidrocefalia congénita, vivir 41 años… Es un caso excepcional, un milagro de la vida. Y así seguirá siendo. Va a salir adelante, con la ayuda de Dios”, culminó Mónica.

¡Hasta siempre querido Leo!