Alerta en la región por una enfermedad que se transmite por los alimentos

Desde el Ministerio de Salud de Río Negro alertaron sobre la importancia de tomar medidas de prevención. Describieron que afecta principalmente a niños y niñas.

Es clave la higiene y evitar la contaminación cruzada de alimentos.

El Ministerio de Salud de Río Negro advirtió sobre la importancia de reforzar las medidas de prevención y estar atentos a los síntomas del Síndrome Urémico Hemolítico (SUH) , una enfermedad grave que afecta principalmente a niños y niñas y que puede generar consecuencias severas en la salud.

La advertencia fue realizada por Valeria Rossi , supervisora de la Unidad Regional de Epidemiología y Salud Ambiental (URESA) , quien explicó en diálogo con Radio Seis que se trata de una enfermedad zoonótica , es decir, que se transmite de los animales al ser humano, principalmente a través del ganado vacuno .

Según detalló la especialista, la bacteria responsable, una variante de la Escherichia coli, se aloja en el intestino de los animales y puede contaminar alimentos y agua .

“Cuando se faena al animal, si en el frigorífico no hay buenas prácticas, la bacteria puede llegar a lo que después va a ser la carne. También a través de la materia fecal puede llegar a cursos de agua y a las ubres. Puede llegar a las ubres de la vaca, y contamina la leche, y a través del agua puede llegar a cultivos, y contaminar la verdura y las frutas. Si consumimos algunos de estos alimentos podemos llegar a enfermarnos con esta bacteria”, explicó Rossi.

Cuáles son los síntomas del Síndrome Urémico Hemolítico (SUH)

Esta bacteria produce una toxina que afecta gravemente a los riñones y genera el síndrome urémico hemolítico. Los síntomas iniciales suelen presentarse como un cuadro de gastroenteritis, con diarrea, que puede o no tener sangre, dolor abdominal, fiebre y decaimiento. Además, pueden aparecer palidez, disminución de la orina y manchas rojas en la piel (petequias). En caso de diarrea con sangre, se recomienda consultar de inmediato a la guardia o al pediatra.

Rossi remarcó que el SUH es una de las principales causas de insuficiencia renal aguda y crónica en la infancia, y advirtió sobre su gravedad: “Hay niños que fallecen por esta enfermedad. Muchos niños que superan la etapa aguda de la enfermedad luego quedan de por vida con tratamiento para los riñones e incluso llegan a la adolescencia necesitando trasplante renal".

Medidas de prevención

Desde Salud se insistió en una serie de cuidados fundamentales para evitar el contagio:

Cocinar bien la carne , hasta que esté completamente cocida.

Evitar carne picada en menores de 5 años , ya que la bacteria puede quedar en el interior del alimento.

Mantener la cadena de frío de los alimentos.

Lavar frutas y verduras con agua potable.

Higienizar correctamente las manos , utensilios, tablas y cuchillos, y evitar la contaminación cruzada.

No beber agua de lagos, ríos o arroyos sin potabilizar. En excursiones, se recomienda agregar una gota de lavandina por litro de agua .

No alimentar a mascotas con alimentos crudos, ya que pueden ser portadores sanos de la bacteria.

Desde URESA informaron que trabajan de manera conjunta con el área de epidemiología de los hospitales. Ante cada caso sospechoso, se realiza una investigación epidemiológica para identificar el posible origen del contagio, analizando alimentos consumidos, actividades realizadas y tomando muestras.