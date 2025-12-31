Sesiones breves, pocas ideas y faltazos repetidos: el 2025 del Concejo Deliberante

El Concejo Deliberante terminó el 2025 con proyectos del Ejecutivo, sesiones formales y un ranking de asistencia que dejó en evidencia ausencias reiteradas.

El cierre de 2025 deja al descubierto un funcionamiento del Concejo Deliberante de Cipolletti marcado por un denominador común: la centralidad casi absoluta del Poder Ejecutivo en la generación de los proyectos más relevantes y un cuerpo legislativo que, en términos generales, tuvo un rol más reactivo que de propuestas.

A lo largo del año, el temario estuvo dominado por ordenanzas impulsadas desde el Ejecutivo municipal, mientras que gran parte de las sesiones se concentraron en declaraciones de interés, reconocimientos institucionales y avales formales a iniciativas ya definidas.

Entre los expedientes de mayor peso político y administrativo se destacaron las ordenanzas vinculadas a la actualización de tasas y tarifas municipales, las modificaciones al Código de Planeamiento, la regulación del transporte de pasajeros mediante aplicaciones, el Presupuesto y la Ordenanza Fiscal para 2026 , además de convenios estratégicos para obras públicas y servicios. En todos estos casos, el origen fue el Ejecutivo cipoleño, que encontró en el Concejo un ámbito de tratamiento, debate acotado y posterior aprobación.

Si bien hubo discusiones, algunas extensas, en comisiones, el saldo final muestra que la mayoría de las normas estructurales no surgieron de la iniciativa de los concejales. La producción legislativa propia se concentró, mayormente, en declaraciones de interés cultural, deportivo, educativo o social, muchas veces vinculadas a eventos, aniversarios o actividades puntuales de la comunidad.

E.C.P CONCEJO DELIBERANTE (7).JPG El Concejo Deliberante de Cipolletti aprobó actualizaciones en el Código de Planeamiento de la ciudad. Estefania Petrella

Un Concejo Deliberante con bajo perfil de propuestas propias

El análisis del año legislativo revela una deuda pendiente: la falta de proyectos trascendentales nacidos desde el propio cuerpo. Salvo excepciones, no se registraron iniciativas de gran impacto urbano, social o económico elaboradas por los bloques, lo que refuerza la percepción de un Concejo que acompañó la agenda del Ejecutivo sin imprimir una impronta propia sostenida.

Esta dinámica también se reflejó en el ritmo de las sesiones, que en varios tramos del año se limitaron a agendas breves, con escaso debate político y predominio de resoluciones simbólicas.

ECP OSCAR LANGOWSKI Oscar Langowski, fue el concejal con más ausencias en sesiones ordinarias (5) durante 2025. Estefania Petrella

Asistencia: quiénes dijeron presente y quiénes faltaron

Durante 2025 se realizaron 13 sesiones: la inaugural del 1 de marzo y doce sesiones ordinarias (de la 1029 a la 1040). El registro de asistencia permite trazar un ranking claro:

Asistencia perfecta (13 de 13):

Karina Álvarez (JSRN)

Martín Posse (JSRN)

Adriana Dietrich (JSRN)

Los tres concejales participaron de todas las sesiones del año, sin ausencias registradas.

Alta asistencia:

María José Manonelles (Cambia Cipolletti) : 12 presentes, con una única ausencia (la última del año N° 1040).

Ana María Napoli (Cambia Cipolletti): 12 presentes, con una ausencia (por motivos personales N° 1030).

Mayor cantidad de ausencias:

Oscar Langowski (Cambia Cipolletti): 8 asistencias y 5 ausencias. No estuvo presente en las sesiones ordinarias 1030, 1031, 1032, 1034 y 1037, lo que lo posiciona como el edil con más faltas en 2025.

Concejales Cipolletti.png Los concejales cipoleños inauguraron el 38° periodo de sesiones legislativas 2025. Alejo Maimo

Un año que deja preguntas abiertas

El balance legislativo deja al Concejo Deliberante como una pieza clave para viabilizar la agenda del Ejecutivo, pero con una limitada generación de propuestas propias. Con un nuevo año por delante, el desafío será fortalecer el rol deliberativo, promover iniciativas nacidas desde los bloques y equilibrar la balanza entre acompañamiento institucional y construcción política autónoma. La asistencia, en tanto, volvió a ser un factor que expone compromisos desiguales dentro del recinto.