Las ciudades que más gastan en concejales: Cipolletti y otras tres localidades de Río Negro en el ranking

Un informe analizó el presupuesto de los Concejos Deliberantes de 76 ciudades argentinas. Una ciudad patagónica es la segunda del listado.

Un informe reveló cuánto le cuesta a los vecinos de distintas ciudades del país sostener a sus concejales . El estudio analizó los presupuestos 2024 de 76 municipios , que en conjunto sumaron $335.240 millones, y calculó el costo anual promedio por edil, que a nivel nacional alcanza los $259 millones. En el listado figuran Cipolletti , Roca, Viedma y Bariloche.

Según el relevamiento elaborado por la Fundación Libertad y publicado por el sitio Infobae este domingo, las ciudades con los concejales más caros del país son Posadas (Misiones), Río Gallegos (Santa Cruz) y San Miguel de Tucumán . En el caso de Posadas, cada concejal representa un gasto anual de $1.442 millones para los vecinos; en Río Gallegos, el costo es de $1.388 millones; y en San Miguel de Tucumán, de $1.090 millones.

El estudio también incluyó declaraciones del economista de la Fundación Libertad, Javier Bongiovanni, quien advirtió que el gasto político “es muy difícil de justificar” en un contexto de alta presión tributaria y déficits en infraestructura y servicios básicos.

El estudio indica que, en promedio, el 85% del presupuesto de los Concejos Deliberantes se destina al pago de sueldos del personal. En el caso particular de Bariloche, al igual que en la ciudad de La Rioja, el gasto en salarios representa el 64% del total de las erogaciones del cuerpo legislativo, por debajo del promedio.

El gasto de los Concejos Deliberantes en Río Negro

En Río Negro, cuatro ciudades figuran en el ranking nacional por el costo anual por concejal y el presupuesto total de sus Concejos Deliberantes.

Bariloche aparece en el puesto 21º del ranking nacional de costo anual por edil, con un gasto de $273 millones por concejal. El cuerpo legislativo cuenta con 11 miembros. Según el informe, los sueldos de los concejales insumen unos $22,75 millones mensuales, con un promedio de $2.068.181 por concejal por mes.

concejo deliberante bariloche

Viedma se ubica en el puesto 33º, con un costo de $197 millones por concejal. El Concejo está integrado por 9 ediles y el gasto mensual en sueldos asciende a $16,4 millones, con un promedio de $1.824.074 por concejal.

General Roca figura en el lugar 45º, con un gasto de $113 millones por concejal. El Concejo Deliberante tiene 8 integrantes y el gasto mensual en sueldos ronda los $9,41 millones, con un promedio de $1.117.083 por edil.

concejo deliberante general roca

Cipolletti se ubica en el puesto 56º del ranking, con un costo de $103 millones por concejal. El cuerpo local cuenta con 6 ediles. El gasto mensual en sueldos informado es de $17,16 millones, con un promedio de $1.430.555 por concejal.

Presupuesto total de los Concejos Deliberantes rionegrinos

El informe también detalla el presupuesto anual total de cada Concejo Deliberante. Bariloche aparece en el puesto 36º a nivel nacional, con un presupuesto anual de $3.001 millones, lo que representa un promedio de $250 millones por mes.

Viedma se ubica en el puesto 33º, con un presupuesto total de $1.776 millones por año (unos $148 millones mensuales).

Concejo Deliberante Viedma Concejo Deliberante de Viedma.

General Roca figura en el lugar 69º, con un presupuesto anual de $906 millones, equivalente a $75 millones por mes.

Cipolletti aparece en el puesto 73º, con un presupuesto anual de $615 millones, lo que representa $51 millones por mes.

Las cifras en el resto de la Patagonia

Dentro de la región patagónica, Río Gallegos se posiciona como la segunda ciudad más cara del país en costo por concejal, con un gasto anual de $1.388 millones por edil. Ushuaia ocupa el quinto lugar a nivel nacional, con $907 millones por concejal, y Río Grande (Tierra del Fuego) se ubica sexta, con $884 millones.

En Chubut, Trelew aparece en el puesto 14º del ranking, con $490 millones por concejal, mientras que Comodoro Rivadavia se posiciona en el lugar 15º, con $442 millones anuales.

concejo deliberante rio gallegos

En el caso de Neuquén capital, el Concejo Deliberante figura en el puesto 15º por presupuesto total anual, con $6.690 millones, lo que implica un promedio de $557 millones por mes. En cuanto al gasto por concejal, se ubica en el puesto 16º, con $372 millones anuales por edil, con un total de 16 concejales.