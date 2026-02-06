Qué hacer este finde en Cipolletti: agenda cultural completa

Desde este viernes, la ciudad comienza un nuevo fin de semana de actividades para todas las familias. Enterate el detalle.

El primer fin de semana completo de febrero llega con una agenda intensa en Cipolletti , pensada para todos los públicos y con actividades que combinan deporte, cultura, gastronomía y entretenimiento. Desde este viernes y hasta el domingo , la ciudad ofrecerá múltiples alternativas gratuitas y al aire libre, con epicentro en el centro, la peatonal y el Parque del Complejo Cultural.

La programación arranca este viernes con la segunda edición de la Milla Nocturna , una propuesta inédita en la Patagonia que se desarrolla en el marco de los 40 años de la Corrida Ciudad de Cipolletti. A partir de las 20, sobre calle Fernández Oro , más de 200 atletas ya inscriptos participarán de una carrera rápida y dinámica de 1.609 metros, con dos vueltas al circuito y un punto de control.

En paralelo, desde las 19 y hasta las 23 , el espacio verde del Complejo Cultural Cipolletti será sede de la Feria de la Economía Social, con más de 40 emprendedores locales y carros gastronómicos. La feria acompaña la actividad deportiva y funciona como antesala de un mes cargado de eventos en distintos puntos de la ciudad.

ECP PLAZA SAN MARTIN (2) En la Plaza San Martín, se vivirán shows gratuitos durante el sábado. Estefanía Petrella

Sábado: música en vivo, espectáculos infantiles y DJs en la peatonal

El sábado la acción se traslada al corazón de Cipolletti. Entre las 19.30 y la medianoche, la calle Roca se transforma en peatonal y junto a la Plaza San Martín concentrarán una variada grilla artística con bandas locales, solistas y propuestas para toda la familia.

En el escenario principal se presentarán Vanesa Henríquez, participante de La Voz Argentina, Clonadora Inconsciente, Dual Bazz y Blues de Garage. Para las infancias habrá un espacio especial entre Belgrano y Villegas con Los Swing Sentidos y Garibolero Mágico, mientras que el cierre de la jornada estará a cargo del DJ Alexis Ene con un set sunset que se extenderá hasta las 23.30.

Estas actividades forman parte del programa municipal de verano, que durante todo febrero también llegará a Parque Norte, el Distrito Vecinal Noreste, Isla Jordán y otros barrios, con el objetivo de descentralizar la cultura y acercar propuestas gratuitas a distintos sectores de la ciudad.

E.C.P CCC (2) El domingo, el parque del CCC se convierte en una sala de cine al aire libre. Estefania Petrella

Domingo: cine bajo las estrellas

El domingo, la invitación es a llevar reposera o manta y disfrutar de una función al aire libre en el Parque del CCC. Desde las 21.30 se proyectará E.T. el extraterrestre, un clásico familiar de 120 minutos, en una actividad organizada por la Dirección de Cultura municipal.

Además, las salas del cine mantienen una cartelera variada durante el fin de semana, con estrenos y funciones especiales. Entre las opciones se destacan Avatar 3: Fuego y Ceniza, la producción animada The Storm: El secreto del gran barco negro y el thriller de terror El Susurro, con horarios distribuidos entre viernes y domingo.

Luciano Pereyra en la Fiesta de la Confluencia 2026 Más de 270 mil personas pasaron por la primera jornada de la Fiesta Nacional de la Confluencia. LM Neuquén

Bonus track: la Fiesta Nacional de la Confluencia

Cruzando el puente, en Neuquén, continúa este fin de semana la Fiesta Nacional de la Confluencia, que tuvo un arranque multitudinario en el predio de Isla 132, con unas 270 mil personas durante la primera jornada.

Para este viernes, el escenario principal recibirá a Tuli, Lauty Gram, Roze, FMK, Ángela Torres y Luck Ra, mientras que el Escenario Limay y el Energy Arena ofrecerán alternativas de rock, pop y electrónica. El espacio infantil también tendrá programación propia durante las tres jornadas, con circo, teatro y espectáculos pensados para compartir en familia.

Mientras que para el sábado 7 de febrero se esperan: Comodines, Bersuit Vergarabat, Kapanga, La Beriso y No Te Va Gustar. Ya para el cierre, el domingo 8: FEMI, Tizishi, La Joaqui, Dillom y Trueno.

Stream en vivo LM Neuquen Fiesta de la Confluencia Desde las 18 por el canal de YouTube de LMPlay y en simultáneo por LU5 AM600 se transmite la Fiesta de la Confluencia. LM Neuquén

Quienes no puedan viajar o asistir de manera presencial tendrán la posibilidad de seguir el festival mediante transmisiones en vivo a través del canal de YouTube de LMNeuquén, una opción que permite disfrutar de los shows desde casa o el trabajo.

Con esta combinación de propuestas locales y regionales, Cipolletti y Neuquén se preparan para un fin de semana a puro movimiento, donde el deporte, la cultura y la música vuelven a ser protagonistas del verano en el Alto Valle.