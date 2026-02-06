Caminaba al trabajo, un perro la atacó y su dueña fue condenada a pagar millones de pesos

La mujer sufrió heridas graves y dejó secuelas permanentes. La Justicia responsabilizó a la propietaria del animal y fijó una indemnización millonaria.

El animal la mordió en sus brazos y le dejó heridas de consideración.

Una mujer sufrió lesiones graves y secuelas estéticas permanentes luego de ser atacada por un perro en plena vía pública , cuando caminaba hacia su trabajo. El violento episodio ocurrió en Bariloche y derivó en un fallo civil que condenó a la dueña del animal a pagar una suma millonaria por los daños ocasionados.

El ataque se produjo cerca de las nueve de la mañana , cuando la víctima transitaba por la vereda y, al pasar frente a una vivienda, el perro se lanzó sobre ella sin advertencia previa . El animal la mordió reiteradamente en uno de sus brazos y recién se separó tras varios intentos, dejando heridas de consideración.

La mujer debió recibir atención médica de urgencia y continuó con tratamientos posteriores por las lesiones sufridas. Las marcas de la mordedura quedaron visibles y permanentes , a lo que se sumó el impacto emocional de una agresión inesperada en un espacio que debería ser seguro, como lo es la vía pública.

Qué tuvo en cuenta la Justicia

Durante el proceso judicial, el juez civil dio por probado que el ataque ocurrió sin provocación alguna por parte de la víctima y que el perro se encontraba bajo la guarda de su propietaria. Para reconstruir los hechos, se valoraron actas policiales, registros de sanidad animal, documentación médica, fotografías y testimonios, elementos que permitieron descartar cualquier versión alternativa.

El fallo se apoyó en el régimen de responsabilidad objetiva previsto en el Código Civil y Comercial para los daños causados por animales. Bajo este criterio, no es necesario probar culpa o negligencia del dueño: la responsabilidad surge por el solo hecho de tener al animal bajo su control. La ley solo contempla excepciones en casos de culpa de la víctima, intervención de un tercero o un hecho imprevisible e inevitable, situaciones que no fueron acreditadas.

Una indemnización superior a los $6,5 millones

La sentencia fijó una indemnización superior a los seis millones y medio de pesos. El monto incluyó el daño estético, vinculado a la cicatriz permanente que dejó la mordedura, considerada una alteración definitiva de la apariencia física, aun cuando no afectara de manera directa la capacidad laboral.

También se reconoció el daño moral, teniendo en cuenta el carácter traumático del ataque, el miedo experimentado, la alteración de la tranquilidad personal y las limitaciones impuestas en la vida cotidiana de la víctima. Además, se admitieron gastos médicos posteriores, relacionados con curaciones, medicamentos y tratamientos necesarios.

El tribunal rechazó, en cambio, el reclamo por daño psicológico permanente. Una pericia concluyó que la mujer no presenta una patología psíquica ni una incapacidad duradera, sino reacciones esperables frente a un hecho violento. Si bien se reconoció la existencia de angustia y conductas de evitación, estas no alcanzaron el nivel de una afección indemnizable.

La sentencia no se encuentra firme, ya que puede ser apelada por las partes.