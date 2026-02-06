Bariloche, entre los 10 destinos más elegidos del mundo

La localidad rionegrina se metió en el top 10 de lugares más visitados por turistas a nivel mundial. El ranking fue publicado en el informe “Trending Destinations 2026” de Tripadvisor.

Bariloche volvió a posicionarse como un destino turístico de nivel global. Un nuevo ranking mundial de destinos 2026 lo ubicó dentro del Top 10 de ciudades más elegidas por viajeros en el mundo , según el informe “Trending Destinations 2026” de Tripadvisor . La noticia adquiere aún más relevancia porque Bariloche es la única ciudad argentina que figura en el listado, consolidando su lugar en el mapa internacional del turismo.

El ranking de Tripadvisor se elabora a partir de un análisis de búsquedas, reservas y valoraciones positivas de los usuarios durante el último año. De esta manera, refleja no solo la popularidad de un destino, sino también la experiencia real de quienes lo visitan y el interés que despierta para los viajes del año siguiente.

1. Madeira, Portugal

2. Tbilisi, Georgia

3. Chicago, Estados Unidos

4. Quy Nhon, Vietnam

5. Puerto Escondido, México

6. Milán, Italia 7.

Glasgow, Reino Unido

8. Abu Dhabi, E.A.U

9. Recife, Brasil

10. Bariloche, Argentina

¿Por qué Bariloche se destaca en el turismo mundial?

En el marco de una temporada de verano que se mantiene con alta demanda, Bariloche sigue acumulando indicadores positivos. Desde el EMPROTUR (Ente Municipal de Promoción Turística) destacaron que ingresar al Top 10 de destinos tendencia “confirma que el interés internacional no solo se sostiene, sino que crece”.

El destino se posiciona entre los preferidos tanto por turismo nacional como internacional, gracias a una oferta que combina naturaleza, lagos, playas, gastronomía y actividades al aire libre. El entorno natural y la infraestructura turística permiten disfrutar de múltiples experiencias en cualquier época del año, lo que explica la constante elección de Bariloche en temporadas y fines de semana largos.

Temporada de verano con alta ocupación y fuerte flujo de visitantes

Los números oficiales de la ciudad respaldan el crecimiento. Según el Departamento Técnico y Estadístico de la Secretaría de Turismo de Bariloche, la ocupación promedio durante enero alcanzó el 79%, con una estadía promedio de 3,5 días.

En enero se registró el arribo de más de 145.000 viajeros, con un flujo importante de turistas a través de la terminal de ómnibus, que recibió 63.178 pasajeros, y 775 vuelos operados en el aeropuerto local. Estos datos confirman que Bariloche se mantiene como uno de los destinos más elegidos del país.

La composición de la demanda también revela un fuerte perfil nacional: el 73% de los visitantes son argentinos, mientras que el resto corresponde a turistas de países limítrofes y de otras regiones del mundo, lo que reafirma el posicionamiento de la ciudad en el mercado internacional.

Bariloche, un destino que se mantiene en el radar mundial

La presencia en el ranking de Tripadvisor se suma a otros indicadores de crecimiento turístico que consolidan a Bariloche como una ciudad con alta proyección global. Con su combinación de paisajes naturales, oferta gastronómica, actividades de aventura y turismo de relax, la ciudad sigue siendo un punto de referencia para quienes buscan destinos destacados dentro de Sudamérica.

En este contexto, el reconocimiento como Top 10 mundial se interpreta como un impulso más para la promoción turística y una señal de que Bariloche continúa ganando relevancia en el turismo internacional, manteniendo su atractivo en un mercado cada vez más competitivo.