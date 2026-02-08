Este domingo continuará el calor en el Alto Valle, pero con la irrupción menos esperada

La jornada arrancará con calor intenso, aunque con el cielo algo nublado. Al caer la noche comenzarían las complicaciones.

El pronóstico para este domingo en Alto Valle se presentará se presentará como una jornada típicamente veraniega, con altas temperaturas, cielo parcialmente nublado. Una jornada donde -lamentablemente si se cumple el pronóstico- el viento será protagonista, de acuerdo a la información oficial.

Los datos difundidos tanto por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) como por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) indican que las condiciones climáticas acompañarán en términos generales, aunque las ráfagas intensas serán un factor a tener en cuenta. Especialmente durante la noche. Es un dato que se debe tener en cuenta, sobre todos quienes planeaban disfrutar del programa municipal Verano Cultural, dado que desde las 21.30 habrá cine al aire libre en el parque del Complejo Cultural Cipolletti ubicado en la calle Fernández Oro y 25 de Mayo.

Según el SMN, el domingo comenzará con una temperatura mínima cercana a los 21 grados y cielo parcialmente nublado durante la mañana. En ese tramo del día, la temperatura rondará los 25 grados, con viento predominante del sector norte, con velocidades estimadas entre 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de precipitaciones será nula, por lo que no se esperan lluvias durante las primeras horas de la jornada.

calor prevención.jpg

Con el correr del día, el calor se hará sentir con mayor intensidad. Durante la tarde, la temperatura máxima alcanzará los 33 grados, aunque la AIC eleva ese registro hasta los 36 grados, lo que marca un escenario de calor fuerte en el Alto Valle.

Cómo se vivirá la jornada

El cielo se mantendrá parcialmente nublado, con condiciones algo inestables, y el viento rotará hacia el noroeste y luego al sudoeste, incrementando su intensidad. En este período, las velocidades oscilarán entre 32 y 41 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían ubicarse entre los 55 y 69 kilómetros por hora.

Hacia la noche, el descenso tde la temperatura será notorio. El SMN anticipa una temperatura cercana a los 25 grados, mientras que la AIC prevé un enfriamiento más marcado, con valores que podrían descender hasta los 14 grados. E

El cielo estará entre parcialmente nublado y despejado, sin probabilidades significativas de precipitaciones, pero el viento volverá a ser el principal protagonista. Las velocidades se intensificarán, alcanzando los 42 a 54 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora y, en algunos sectores, llegar hasta los 78 kilómetros por hora.

Así arrancará la semana

De cara al inicio de la semana, el lunes 9 llegará con un leve alivio térmico. El SMN prevé una temperatura mínima de 19 grados y una máxima de 30 grados, con cielo mayormente despejado durante gran parte del día. No obstante, el viento seguirá presente, con velocidades moderadas y ráfagas que aún podrían rondar los 50 a 60 kilómetros por hora, especialmente durante la tarde.