Detienen en las 1200 a un joven de 18 años armado en compañía de menores

Policías de la subcomisaría del barrio cipoleño observó a un grupo de muchachos que intentaron escapar cuando los vieron. uno de ellos andaba con un revolver calibre 22.

El arma, balas, una manopla y documentos le secuestraron al joven de 18 años que quedó detenido en las 1200 Viviendas.

Un joven de 18 años fue detenido con un arma de fuego, balas y una manopla en un procedimiento realizado por policías de la Subcomisaría 79 del barrio 1200 Viviendas de Cipolletti.

El operativo se llevó a cabo el sábado por la madrugada en la plaza ubicada en la esquina de las calles Raúl Scalabrini Ortiz y Celedonio Flores, a pocos metros de la unidad policial.

Efectivos de esa dependencia que realizaban patrullajes preventivos de control observaron un vehículo que circulaba en contramano por Scalabrini Ortiz, frente al espacio verde, donde se encontraba un grupo de seis personas . Al advertir la presencia policial, los individuos subieron rápidamente al rodado e intentaron darse a la fuga . Sin embargo, fueron interceptados a los pocos metros, informaron fuentes de la fuerza.

Plaza 1200 Viviendas

Tras identificar a los ocupantes, se constató que cuatro de ellos tenían entre 14 y 16 años, mientras que los otros dos tenían 18 y 23. Pero además durante la diligencia los efectivos advirtieron que el conductor del vehículo llevaba un morral, en cuyo interior se halló un revólver calibre 22, sin tambor colocado, además de un tambor metálico, un cargador, cinco cartuchos del mismo calibre, documentos y la manopla, que se empuña para golpear y provocar lesiones.

Numeración limada

En el lugar intervino el Gabinete de Criminalística, que realizó las diligencias correspondientes y procedió al secuestro del arma que no presentaba numeración visible y tenía indicios de limado en el armazón, como así también de la munición y del vehículo involucrado, cuya marca y modelo no fue suministrada.

Por el hecho, se inició un legajo de investigación preliminar por el delito de "tenencia ilegal de arma de fuego". Los menores fueron imputados y posteriormente entregados a sus progenitores, mientras que el joven de 23 años quedó demorado. En tanto, el conductor del rodado fue detenido y quedó a disposición de la Justicia.

Andaba con un handy, como los que usan para robar autos

Policías de la Comisaría 4° de Cipolletti demoraron a un joven de 18 años luego de secuestrar un equipo de comunicación tipo handy, un instrumento que utilizan los ladrones para desvalijar vehículos estacionados al anular el sistema de seguridad.

El hecho se inició cerca de las 2 de la madrugada del sábado, cuando un efectivo que se encontraba realizando tareas de seguridad en un local bailable, observó un automóvil estacionado en la calle Fernández Oro con dos ocupantes -un muchacho y una chica- , y uno de ellos exhibió un equipo de comunicación portátil, antes de continuar su circulación. Minutos más tarde, el personal policial interceptó el rodado en la esquina de Roca e Italia, identificando a los ocupantes, quienes tienen 17 y 18 años.

Handy secuestrado

El handy, que se encontraba apagado en el interior del automóvil, fue secuestrado de manera preventiva, ya que este tipo de dispositivos suele utilizarse para inhibir señales de vehículos y facilitar la comisión de delitos. El conductor fue trasladado a la dependencia policial en calidad de demorado, mientras que la joven de 17 años fue entregada a un familiar, y el vehículo fue devuelto a su titular poco después.

El procedimiento se realizó conforme al Artículo 11 de la Ley 5184, que permite inspecciones de vehículos y personas ante sospechas fundadas de vinculación con delitos.