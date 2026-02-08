Una marea de corredores copó el centro de Cipolletti en la Milla Nocturna

Más de 270 atletas de toda la región y cientos de vecinos acompañaron una noche a puro deporte sobre la calle Fernández Oro. La segunda edición del evento calentó motores para la 40ª Corrida Ciudad de Cipolletti.

La segunda edición de la Milla Nocturna , realizada este viernes, fue una verdadera fiesta del atletismo en Cipolletti. Más de 270 corredores provenientes de distintas localidades de la región y una nutrida presencia de público que colmó los vallados le dieron un marco imponente a una noche que volvió a tener a la calle Fernández Oro como epicentro del deporte nocturno.

El evento, que funcionó como antesala de la 40ª edición de la tradicional Corrida Ciudad de Cipolletti prevista para el próximo 7 de marzo, mostró un notable crecimiento respecto a su primera edición. La competencia fue organizada por la Dirección General de Deportes del Municipio junto a la Escuela Municipal de Corredores, con la fiscalización de la Federación Atlética de Río Negro, y se desarrolló sobre un circuito de dos vueltas que completó la clásica distancia de 1.609 metros.

El evento arrancó a las 20 con las pruebas infantiles, que aportaron entusiasmo y emoción a la apertura de la jornada. En esa categoría, el cipoleño Valentino Selzler se quedó con el triunfo con un tiempo de 6m47s, seguido por Julián Ezequiel Jiménez . En Cadetes, el ganador fue Alejo Benegas , de Cinco Saltos, mientras que los cipoleños Santiago Mochkofsky y Adolfo Calixto González Pita completaron el podio.

Pasadas las 21 fue el turno de los Veteranos, que ofrecieron competencias muy disputadas en las categorías A, B y C, tanto en damas como en caballeros. En Veterano A Mujeres, la victoria quedó en Cipolletti con Malena Trecanao, mientras que en la B el podio fue íntegramente local, con Josefina Monzani en lo más alto. En la C, la ganadora fue Miriam Quintreman, de General Roca.

milla nocturna 1

Entre los varones, la categoría A fue para el roquense Alexis Corrias, quien marcó un destacado tiempo de 4m24s. En la B se impuso el cipoleño Darío Selzler, y en la C el triunfo quedó en manos del neuquino Francisco Torres, en una prueba muy pareja.

El cierre de la noche llegó con las categorías Seniors y Juniors, que le pusieron el broche de oro a una jornada vibrante. En Seniors Mujeres, la cipoleña Andrea Martina Escudero se quedó con el primer puesto, mientras que en Juniors Mujeres la victoria fue para Mora Corva. En Seniors Varones, el triunfo fue para Gabriel Bastías, seguido por Samuel Necul y Ramiro Alias, mientras que en Juniors Varones el dominio fue de General Roca, con Thiago Suárez como ganador.

milla nocturna 5

Con una masiva participación, buen nivel competitivo y un clima festivo que se sostuvo durante toda la noche, la Milla Nocturna ratificó su crecimiento y se consolida como uno de los eventos destacados del verano cipoleño, calentando motores para una nueva edición histórica de la Corrida Ciudad de Cipolletti.