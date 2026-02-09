Acusan a la viuda negra rionegrina de un nuevo golpe, esta vez con miles de dólares

La presunta ladrona oriunda de Choele Choel volvió a ser noticia. Un jubilado la denunció por un jugoso robo. Ya había sido detenida por hechos similares.

La joven rionegrina de 21 años de edad que se hizo famosa por las fotos que se difundieron tras ser detenida en Choele Choel acusada de haber cometido dos robos en el Gran Buenos Aires con la técnica de “viuda negra” , fue acusada nuevamente por haber embaucado a un j ubilado de Lomas de Zamora , a quien logró conquistar sentimentalmente.

Sin embargo, la relación era totalmente falsa, porque Lidia Esther Lobo -así fue identificada-, aprovechó la confianza que había ganado como amante y le robó miles de dólares, relojes y joyas.

El hombre de 75 años hizo la denuncia en la UFI N°8 de la jurisdicción, especializada en delitos económicos y además se presentó como particular damnificado en la causa con la asistencia de un abogado, informó el sitio Infobae.

En tanto que la sospechosa fue arrestada y su domicilio, ubicado en el barrio porteño de Constitución, fue allanado. La causa continuaba sustanciándose en los tribunales bonaerenses.

Viuda negra con paciencia

A Lidia Lobos la encuadraron como “viuda negra” pero en rigor a la verdad actúa con destreza que la aleja de ese tipo de mujeres delincuentes. Porque habitualmente estas últimas seducen a sus víctimas y los convencen a ir a sus casas con la excusa de tener un acercamiento físico, pero ya en el lugar les suministran drogas en bebidas que los duermen por horas. Cuando se despiertan se encuentran que fueron desvalijados.

En cambio, la rionegrina aplica una ardid mucho más sutil. Contacta hombres en una apps de citas y no golpea ante la primera oportunidad, de acuerdo a la imputación que le formularon en su contra, sino que va preparando el terreno. Se pone en lugar de amante, y cuando encuentra la ocasión da el zarpazo.

En este último golpe dado al jubilado se apoderó de 35 mil dólares, más relojes y alhajas, precisó el mismo medio capitalino.

Detenida en Río Negro

La joven sospechosa alcanzó trascendencia nacional cuando en diciembre del año pasado fue atrapada por la Policía rionegrina en un barrio de Choele Choel, donde vive su familia. Una foto del procedimiento se hizo viral y llegó incluso a páginas de memes. La chica era buscada desde el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 49, que había librado una orden de captura. El procedimiento se concretó tras un pedido formal de colaboración de la Policía Federal Argentina a la fuerza provincial.

Dos hechos eran los que motivaron su búsqueda. Uno ocurrido el 30 de mayo de 2025, cuando Lidia supuestamente drogó a un hombre en el barrio de Caballito y le robó 4 mil dólares, una guitarra eléctrica y un par de aros de oro. Luego, le vació la billetera virtual, para llevarse más de $5 millones.

Poco antes había cazado a otro hombre en el barrio de Núñez, a quien le hizo creer que habían alcanzado una relación amorosa. Pero luego de diversas visitas le sirvió un trago con fernet al que le había agregado un sedante, y le robó $150 mil pesos, y se llevó electrodomésticos varios y su computadora.

Al despertar el frustrado amante le reclamó a la joven por WhatsApp por lo presuntamente robado, pero Lidia no se conmovió y le habría pedido un millón de pesos para recuperar el botín. La causa por este hecho quedó en manos del fiscal José Campagnoli.

Una hipótesis señalada por el medio porteño indica que el dinero apropiado los utilizó para realizarse cirugías estéticas.