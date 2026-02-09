San Valentín con anillos: Cipolletti encabeza los casamientos en Río Negro

Más de 20 parejas celebrarán su amor en casamientos masivos durante el Día de los Enamorados. Cipolletti será la ciudad con más enlaces de la provincia.

El amor será protagonista este fin de semana largo en Río Negro, donde 25 parejas darán el sí en una serie de casamientos masivos organizados en el marco del Día de los Enamorados . Si bien habrá celebraciones en distintas ciudades de la provincia, Cipolletti será la localidad con más matrimonios , consolidándose como el epicentro de los festejos.

Las ceremonias se desarrollarán en Cipolletti , Bariloche y Viedma , con escenarios emblemáticos y abiertos a la comunidad, permitiendo que familiares, amigos y vecinos acompañen a las parejas en uno de los momentos más importantes de sus vidas.

El cronograma comenzará el viernes 13 , cuando nueve parejas contraerán matrimonio en el Centro Cívico de Bariloche , un entorno natural y simbólico que promete postales inolvidables para los flamantes matrimonios.

La mayor celebración llegará el sábado, con un casamiento masivo en Cipolletti, donde 14 parejas formalizarán su unión en el Parque Rosauer, uno de los espacios más representativos y concurridos de la ciudad. De esta manera, la ciudad del Alto Valle se posiciona como la que más enlaces celebrará durante San Valentín en toda la provincia.

En tanto, Viedma también será parte de la propuesta con una ceremonia en la Manzana Histórica, donde dos parejas ya confirmaron su participación.

Un San Valentín distinto en Río Negro

Desde la organización destacaron que la iniciativa es abierta a todas y todos los rionegrinos, ya que no es obligatorio residir en la ciudad donde se realiza la ceremonia. Parejas de distintos puntos de la provincia pueden sumarse y celebrar su unión en cualquiera de las sedes.

Con anillos, promesas y escenarios cargados de simbolismo, Río Negro se prepara para vivir un San Valentín distinto, donde el amor se celebra en comunidad y Cipolletti se roba el centro de la escena.

De esta manera la Provincia acompaña, a través del Registro Civil, a las familias rionegrinas en cada paso importante de sus vidas.