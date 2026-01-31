Un auto destruido tras persecución policial y sus cuatro ocupantes se salvaron de milagro

Vecinos avisaron que un vehículo andaba por la vereda en Río Colorado. La policía lo quiso interceptar, pero escaparon y volcaron. iban cuatro personas, entre ellas una menor.

El auto resultó destruido tras el vuelco. Sus cuatro ocupantes, entre ellos una adolescente de 17 años, fueron hospitalizados. No se registraron víctimas fatales.

Un vehículo en el que se desplazaban cuatro personas , entre ellos una adolescente de 17 años, resultó completamente d estruido tras volcar en un intento por escapar de la Policía.

El grave incidente se produjo durante la madrugada de este sábado en la localidad rionegrina de Río Colorado . Minutos antes de las 5, un llamado al 911 alertó que un auto había perdido el control en inmediaciones de la esquina de las calles República Española y avenida San Martín, pleno centro de la ciudad.

El testigo indicó que el rodado se había subido a la vereda del sector derecho de la calzada y luego retomó la marcha circulando por distintas calles del mismo sector.

Escaparon a toda velocidad

Una patrulla de la Comisaría 11 salió en busca del vehículo al intentar interceptarlo en inmediaciones de la plaza San Martín para identificar a sus ocupantes, el conductor aceleró y escapó a alta velocidad, por lo que se inició una frenética persecución que se extendió por diversas calles del barrio Unión, informó Radio Latina (93.7).

Los prófugos tomaron por la Ruta Provincial 50, que conduce hacia la zona rural al sur del ejido, pero en una parte el chofer perdió el control del volante, produciéndose el vuelco sobre la banquina.

En el lugar, personal policial logró identificar a cuatro ocupantes: una menor de 17 años y tres personas mayores de edad.

Dos de ellos lograron salir por sus propios medios, otro fue hallado a pocos metros del vehículo, mientras que el restante permanecía atrapado en el interior del automóvil, que resultó irreconocible por los daños registrados. Personal de Bomberos Voluntarios que concurrió a la emergencia tuvo que emplear tijeras neumáticas y otras herramientas hasta poder liberar a la persona aprisionada entre los hierros retorcidos.

Río Colorado centro

Además de policías y bomberos también acudió al lugar profesionales de Salud, quienes tras las primeras asistencias dispusieron el traslado de todos los ocupantes al hospital para su evaluación médica.

Afortunadamente, destacó el mismo medio, no se registraron víctimas fatales a pesar del estado en que quedó el auto.

Intervino el fiscal de turno, quien dispuso el inicio de actuaciones por el delito de resistencia a la autoridad, además de aguardar los certificados médicos correspondientes. Asimismo, se dio intervención al Gabinete de Criminalística para que realizaran las pericias de rigor.