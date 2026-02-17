Cierre de Carnaval en Cipolletti: cómo estará el tiempo este martes

El Alto Valle tendrá un martes a puro sol y 32°C para cerrar el fin de semana largo, pero el viento podría hacerse sentir con fuerza por la tarde.

La temperatura alcanzaría los 33°C y podría haber presencia de viento durante la tarde.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un cierre de fin de semana largo de Carnaval con temperaturas bien veraniegas en el Alto Valle . Este 17 de febrero , la región vivirá una jornada ideal para aprovechar las últimas horas de descanso, aunque con el viento como protagonista.

En Cipolletti y alrededores se registrará una temperatura máxima de 33°C, consolidando una tarde calurosa ideal para quienes regresan de sus viajes o eligen los balnearios locales. Sin embargo, para la noche la temperatura disminuirá y se espera que la mínima llegue a 10°C . Con respecto al cielo, estará parcialmente nublado.

El sol dominará gran parte del día, aunque habrá nubosidad variable que por momentos podría opacar el cielo sin llegar a cubrirlo por completo.

Será una tarde perfecta para quienes regresan de sus viajes o eligen refrescarse en los balnearios locales antes de retomar la rutina.

Atención al viento en Cipolletti

El dato a tener en cuenta estará en el viento. Se esperan ráfagas del oeste de hasta 57 km/h hacia la tarde-noche, especialmente en zonas de meseta.

Esto podría provocar:

Polvo en suspensión

Reducción leve de visibilidad en rutas

Mayor precaución para vehículos livianos

Si viajás durante el regreso, conviene mantenerse informado y conducir con atención.

¿Cómo sigue la semana?

Para el miércoles 18, primer día hábil tras el feriado, el panorama será más templado. Estará parcialmente nublado, con una máxima de 28°C y se irá despejando en el transcurso del día. Esta baja en la temperatura que traerá algo de alivio después del calor intenso del martes.

El Alto Valle cierra el feriado con clima ideal para disfrutar, pero con el ojo puesto en el viento. ¿Plan al aire libre o regreso anticipado? El tiempo, al menos, acompaña.

Mientras que para el jueves 19, la temperatura volverá a aumentar y la máxima llegaría a los 32°C con un sol radiante. Habrá una leve presencia de viento, con ráfagas de hasta 21km/h, aunque para la noche aumentaría hasta los 39km/h.