Con el aporte de Aníbal Tortoriello, construyeron un salón de usos múltiples en un barrio de Ferri

El salón comunitario de Ubuntu Ferri se empezó a hacer antes de las elecciones legislativas nacionales de 2025 con aportes del diputado Aníbal Tortoriello. Para que su ayuda no fuera calificada de política, pidió no divulgar su nombre hasta ahora.

Se concretará este sábado la inauguración del salón de usos múltiples (SUM) del comedor y emprendimiento solidario Ubuntu Ferri. La obra ha sido posible, fundamentalmente, por aportes del diputado nacional y empresario Aníbal Tortoriello , quien desde hace años, antes de dedicarse a la política, viene impulsando iniciativas filantrópicas de ayuda a barrios carenciados de Cipolletti y pueblos del interior rionegrino.

Como la obra del SUM empezó a materializarse el año pasado con anterioridad a las elecciones legislativas nacionales y en medio de un clima de campaña política, Tortoriello le planteó a la responsable del Ubuntu, Mónica Genen, que no se divulgara su nombre como patrocinador de los trabajos, para que estos no quedaran envueltos en arduas disputas partidarias, tan encarnizadas siempre en la Argentina.

El diputado nacional y empresario no quería , y se lo dijo a Genen y ella lo hace público ahora, que su compromiso solidario fuera calificado, de algún modo, de electoralista y que se tildara su aporte de un intento de sacar alguna ventaja política. En síntesis, procuraba evitar que la malicia con que se miden muchas veces las intenciones de las personas que se dedican a la política manchara su propósito humanitario y comunitario.

El hecho es que la obra se fue concretando, transcurrieron las elecciones nacionales, en las que Tortoriello revalidó su banca, consiguiendo para La Libertad Avanza la primacía en el voto para diputados (en los postulaciones para el Senado se impuso el peronismo) y, hoy, entrando en el tramo final de verano, se desvela el misterio sobre la identidad del empresario solidario que permitió desarrollar los trabajos.

En meses pasados, en alguna red social había trascendido el nombre del aportante, pero esto alcanzó un escaso eco y para las mayorías la divulgación pasó desapercibida. Faltaba que el misterio se desvelara oficialmente y ahora es la propia Genen quien lo revela. Sin perder la ocasión, además, para enfatizar y no dejar dudas de que la labor solidaria del comedor Ubuntu es completamente apartidaria y se desarrolla aparte de las banderías políticas.

Un SUM con todo lo necesario

Pues bien, en la actualidad la obra del salón está concluida y su inauguración se llevará adelante este sábado, a las 13. La edificación, construida sólidamente de material, consta de un amplio espacio para la realización de distintas actividades y cuenta con una cocina y dos baños, uno de ellos con ducha, y el mobiliario necesario para que la gente que concurra tenga las comodidades indispensables para las actividades que se desplegarán en el lugar.

Amplias ventanas, ventanas menores, un portal de entrada, otras puertas, paredes con terminación fina y un piso de buena confección y resistente conforman la estructura, asentada sobre una base firme, garantía de cimientos duraderos, con un techo igualmente confeccionado para resistir los embates de los elementos y el paso de los años.

El inmueble contará con suministros de agua y electricidad, pese a las limitaciones que tienen en el barrio de las vías de Ferri, donde está asentado el comedor Ubuntu. Vale resaltar que este emprendimiento no solamente se dedica a la preparación de alimentos para los más vulnerables, en particular, los niños, sino que también impulsa tareas de capacitación en oficios y de apoyo a estudiantes y mantiene un ropero comunitario y un botiquín comunitario.

Iniciativa de Aníbal Tortoriello

Sobre la obra que "nos hizo don Aníbal Tortoriello", Genen expresó que tendrá un perfil de carácter "barrial", puesto que podrán concurrir y participar el conjunto de los vecinos y no solamente aquellas personas que suelen asistir en procura de comida, prendas de vestir, remedios y ayuda de primera necesidad.

"No se daba a conocer claramente quién había posibilitado la realización del SUM porque Tortoriello es político y estaba en una instancia previa a elecciones, las que después lo confirmaron como diputado nacional otra vez. Entonces, él no quería que se mezclen las cosas, porque no lo hizo por política. Esto ha salido del bolsillo de él, del Transporte Tortoriello, y es como un regalo que él hace al barrio, a las vías de Ferri y a Ferri todo en realidad", indicó.

Además, la dirigente señaló que el papel protagónico del empresario y ex intendente local en la ejecución de la obra surgió "muy fortuitamente. Hay una historia detrás de todo esto, de la que la gente no tiene una idea real de cómo fue".

Amplio espacio físico

En sus palabras, "nace a raíz de que nosotros como comedor queríamos hacer algo, un techito, un quincho, algo, afuera" del espacio físico que ocupa hasta ahora el comedor y que "en invierno es recontrafrío y en verano es recontracaluroso. Además, como se dan cursos, siempre era muy acotado" el lugar disponible como "para que pueda venir mucha gente".

Entonces, ocurrió que "un señor de Piedra del Águila, dueño del hotel El Cumelén, Jorge Ochoa, nos dona a nosotros postes sulfatados para armar" la limitada construcción que se habían propuesto en Ubuntu. "Y en el hotel del señor Ochoa paraban los camiones de Tortoriello". De ese modo, al parecer, fue como el hotelero consiguió "el teléfono de la oficina del transporte para decirles si pueden colaborar con unas puertas y ventanas".

"Ni fui yo ni fue Tortoriello" quienes se comunicaron por la obra que se necesitaba en el barrio de las vías de Ferri, sino que "fue esta persona", es decir, Ochoa, "quien nos compró, hacia fines de julio, los postes. Y ahí fue cuando apareció Tortoriello con la legisladora Patricia Mc Kidd para traer una puerta y una ventana. Y nos pusimos a charlar, porque yo nunca había hablado con él de todo lo que se hacía en el comedor".

Carencias, falencias y necesidades

"Empecé a contarlos todo lo que hacíamos y de lo que queríamos hacer, de que no teníamos un mejor espacio físico y cuál era la realidad. Les conté que en el barrio prácticamente no tenemos agua, que tenemos montón de problemas con el agua y de las distintas falencias que se viven. Que no hay salidas laborales, que no hay nada y un montón de cosas que faltan", puntualizó.

Después de esa charla, Tortoriello le dijo a Genen, quien es considerada la referente barrial del sector de las vías, que "la verdad que ustedes hacen un montón de cosas buenas", en un lugar de la ciudad muy abandonado históricamente. Lo enfatizó Genen ahora, al rememorar la beneficiosa aparición del empresario.

Ausencia real del Estado

"Hay mucha ausencia real del Estado en este lugar. Porque, por ahí, que te manden una asistenta social para que venga a ver que te pasa y después nunca te solucionen nada, bueno...Y esto no es hablar mal del Estado ni nada, porque estoy lejos de la política y todo", resaltó.

Así pues, "todo esto salió a partir de una charla de una persona que ni siquiera es de Cipolletti ni de Río Negro, es de la provincia de Neuquén que es el que se comunica por primera vez con gente de Aníbal Tortoriello. Quien por eso vino, y cuando trajo la puerta y la ventana dijo 'no, acá necesitas algo bien hecho, algo que realmente le sirva a la gente, algo en que puedan hacer muchas cosas y la gente tenga bastante contención'. Y así salió que él iba a hacer el salón de usos múltiples".

Por la gente, no por la política

Por eso, la dirigente insistió que la concreción del SUM "no tiene nada que ver con la política", sino que se plasmó porque Tortoriello "lo hizo por y para la gente por una necesidad real", ante la cual "él se compadeció". Porque el propio diputado nacional y empresario "recorrió y vio todo" lo que es la vida y las carencias de los habitantes del barrio de las vías de Ferri.

Ahora y en adelante, la existencia comunitaria en la barriada experimentará un gran cambio. Y es que, a partir de marzo, cuando se efectúe la apertura de cursos y talleres, se tendrá un espacio adecuado para su desarrollo. Y, junto con las capacitaciones habituales de Ubuntu, Tortoriello arbitrará los medios para que se brinde capacitación en el oficio de soldador, una alternativa laboral de amplia demanda en cualquier época y más en esta época por la industria petrolera y gasífera de Vaca Muerta.

SUM SALON USOS MULTIPLES UBUNTU FERRI OTRA En estos días, se ultiman los detalles y preparativos para el estreno del SUM de Ubuntu Ferri. Por acuerdo de Aníbal Tortoriello y la titular de la entidad solidaria, el salón estará abierto al barrio de las vías de Ferri y a toda la comunidad de Ferri en general.

Pero, junto con ello, se impulsará el desarrollo de las artes, a través de la enseñanza de música, teatro y otras disciplinas artísticas.

También se hará hincapié en propuestas que permitan la contención de los jóvenes y que los alejen de las tentaciones del consumo de drogas y otras adicciones.

"Serán cosas muy buenas. En verdad, a mí no me alcanzará la vida para agradecerle a este señor lo que ha hecho. Algo que jamás ha hecho nadie y que no hubiera hecho nadie, sinceramente, porque a nosotros no nos llevaban el apunte para nada", sostuvo, en alusión a Tortoriello, quien siempre ha dicho que "el tema del salón no tiene nada que ver con la política", recalcó.

Los tiempos de Dios son perfectos

Manifestó, por último, que "quienes creemos en Dios sabemos que los tiempos de Dios son perfectos, porque Dios hace como quiere las cosas. Y yo siento que en todo esto que se ha realizado está la mano de Dios también. Hay gente que tal vez se ría de esto que digo, pero nosotros sabemos que es así".

Además de agradecerle a Tortoriello, Genen tuvo palabras de reconocimiento para el hotelero Ochoa y las personas de religión cristiana que siempre son solidarias ante el sufrimiento y las necesidades de otros.