Se consolida en Río Negro la alianza liberal: La Libertad Avanza, el PRO y Tortoriello juntos

Los principales espacios que respaldan al gobierno de Javier Milei conformaron un frente común en la provincia. ¿Quiénes serán candidatos?

La unidad del espacio liberal-libertario en Río Negro ya es un hecho. Este miércoles se oficializó la conformación de una coalición electoral entre La Libertad Avanza, el PRO, Republicanos Unidos y CREO de Anibal Tortoriello , de cara a las elecciones legislativas nacionales de octubre. La alianza busca consolidar en la provincia el proyecto político que encabeza el presidente Javier Milei, con un fuerte discurso de ruptura frente al kirchnerismo.

Desde los distintos sectores coincidieron en que la prioridad es fortalecer la representación del oficialismo nacional y que, más allá de las identidades partidarias, hay una defensa común de valores liberales y republicanos.

Desde La Libertad Avanza señalaron: “ La gran Alianza ya está en marcha en Río Negro. Es LIBERTAD o KIRCHNERISMO ”. Y agregaron: “Vamos a trabajar en conjunto para construir el poder real que nos permita gobernar y terminar con décadas de decadencia, corrupción y abandono”.

Por su parte, el presidente del PRO en Río Negro, Juan Martín sostuvo que “el cambio está en marcha en la Argentina, pero si vuelve el kirchnerismo todo el esfuerzo que estamos haciendo puede echarse a perder”.

LLA PRO villaverde Juan Martin CREO REPUBLICANOS UNIDOS Este miércoles se firmó el acuerdo electoral con la presencia de LLA, el PRO y CREO.

Del encuentro participaron Lorena Villaverde (La Libertad Avanza), Juan Martín (PRO) y Santiago Ibarrolaza, del partido de Anibal Tortoriello (CREO). En los próximos días, Republicanos Unidos –el espacio de Ricardo López Murphy a nivel nacional– terminará de rubricar el acuerdo.

De esta manera, uno de los principales obstáculos que se presentaba para cerrar esta alianza, que era las diferencias casi insalvables entre Tortoriello y Martín, parece haber quedado en "stand by" en pos de la unidad. Aunque el dato no menor es que el actual diputado cipoleño hoy formó parte del encuentro de este miércoles.

Villaverde y Torres encabezarán las listas

Aunque aún no se definieron todos los nombres y a pesar de que ya lo habían adelantado desde LLA, Lorena Villaverde sería la candidata que encabece la lista al Senado y Damián Torres la nómina a Diputados, pero aún no está 100% confirmado. El resto de los lugares se terminarán de consensuar entre el 7 y el 17 de agosto, dentro del plazo legal previsto por la Justicia Electoral.

Entre los dirigentes que podrían integrar la lista figuran nombres de peso dentro del armado provincial, como Aníbal Tortoriello y Santiago Ibarrolaza (CREO), Juan Martin (PRO) y Nicolás Suárez Colman (Republicanos Unidos). La intención, según coincidieron los espacios, es “construir una lista representativa, con los mejores candidatos para defender el cambio”.

lorena villaverde y damian torres Días atrás se había confirmado que Damián Torres sería candidato a diputado acompañando a Villaverde como opción para senadora.

“Todos resignamos ir a fondo con los nombres porque necesitamos mostrar unidad y que la gente tenga una herramienta en la que pueda confiar”, afirmó Juan Martin, quien además señaló que en Río Negro “hay que combatir tanto al kirchnerismo A, que es Soria, como al kirchnerismo B, que es Weretilneck”.

Un frente en sintonía con Nación

Los dirigentes destacaron que el frente provincial está alineado con los acuerdos sellados en distritos clave como la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. “Nosotros siempre sostuvimos la necesidad de unir a los parecidos. Cada cual con sus matices, estamos defendiendo lo mismo”, insistió el titular del PRO.

Desde la coalición aseguran que con esta unidad están en condiciones de competir con fuerza y ganar. “Sabemos que vamos a ganar en octubre si vamos todos juntos”, sentenció Martin.

La estrategia electoral estará centrada en acompañar las reformas impulsadas por el gobierno de Javier Milei, con una propuesta que busca diferenciarse tanto del peronismo tradicional como de los sectores aliados al oficialismo provincial.