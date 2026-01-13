El comedor Ubuntu Ferri entregó más de 50.000 platos de alimentos durante 2025

En 2025, el comedor Ubuntu Ferri tuvo que trabajar con más intensidad que en 2024. Entregó 50.000 platos de comida, superando lo efectuado con anterioridad.

El comedor Ubuntu Ferri se supera a sí mismo, a pesar de las dificultades. Y es que en 2025 superó la cantidad de platos de comida entregados en 2024. Más aún, lo hizo en menos días de actividad, debido a las carencias y limitaciones que enfrentó.

El comedor Ubuntu Ferri entregó durante 2025 más de 50.000 platos (porciones) de comida superando, aunque no por mucho, pero superando al fin los 48.000 platos repartidos en 2024. Fueron 2.000 porciones más, marcando un repunte que se torna más significativo si se considera que en 2024 el comedor pudo trabajar más días que el año recién pasado.

Debe tenerse presente así, para la comparación, que el emprendimiento solidario funcionó 250 días de los 365 del año 2024, en tanto que fueron 220 los días de actividad en 2025.

En esto, cabe señalar que el comedor Ubuntu Ferri puede cocinar y brindar comida a las familias más humildes únicamente cuando dispone de alimentos frescos y secos para preparar. Además, debe contar con el gas imprescindible para las tareas de la cocina. Cuando no se dispone de alimentos o de gas, es obvio que no se puede ayudar a la población.

COMEDOR UBUNTU FERRI BALANCE 2025 OTRA MAS El comedor Ubuntu Ferri nunca se olvida de los más chicos, ni para el Día del Niño ni para las festividades de fin de año. Tampoco se olvida, por supuesto, de asistir a los adultos que pasan hambre.

Hay otras circunstancias que pueden impedir el funcionamiento, como problemas de salud de los integrantes permanentes del equipo, limitado a dos personas, la referente Mónica Genes y el cocinero Javier. Si uno de los dos no puede desarrollar sus funciones, las actividades pueden sufrir un parate momentáneo.

Intenso trabajo del comedor

Pues bien, el número mayor de platos de comida entregados en 2025, en menos días de funcionamiento del comedor Ubuntu Ferri, todo en comparación con 2024, revela una labor más intensa el pasado año ante una demanda que no para de crecer. Al repartirse 2.000 platos más en un tiempo que fue de 30 días menor, resulta patente la imperativa necesidad de una fuente de alimentación que afronta mucha gente en Ferri y alrededores.

La referente Mónica Genes lo confirmó, al enfatizar que, según lo que viene observando, "hay cada vez más gente que pide que la ayuden con algo para comer". Lo peor de todo es que hay muchos niños que sufren hambre o no acceden a las cantidades y diversidad de alimentos que necesitarían.

De acuerdo con la dirigente, el problema principal es la falta de trabajo, además de los bajos salarios que se están pagando por las tareas que llevan adelante las personas de las clases sociales más vulnerables.

Falta trabajo, bajos sueldos

"No hay trabajo ahora, por ejemplo, porque se han ido desmontando muchas chacras para emprendimientos inmobiliarios y porque muchos chacareros prefieren no trabajar sus tierras o no realizar la cosecha por lo poco que ganan o porque están trabajando a pérdida", manifestó.

Además, se paga muy poco por las tareas de servicio doméstico que efectúan muchas mujeres y para numerosos varones sigue sin haber posibilidades en la construcción por la poca obra pública que se concreta en la actualidad.

Según el balance de 2025 dado a conocer por el comedor Ubuntu Ferri, la menor cantidad de días de actividad en 2025 se explica por el hecho de que "varias veces faltó mercadería o gas para cocinar y Javier que es el cocinero trabajó en la obra" del salón que se está construyendo para el emprendimiento, por ayuda de una persona particular.

Más marcos de anteojos

A todo esto, la entidad, pese a todo, pudo a realizar aparte otras iniciativas solidarias. Así, durante 2025 se entregaron 103 marcos de anteojos, varios más que en 2024, cuando se pudieron entregar 85.

El año pasado, además, se repartieron útiles escolares, mochilas, pecheras y guardapolvos a 140 niños y adolescentes, y 8 tableros para chicos que empezaron a cursar la escuela industrial.

Se entregaron también 10 computadoras personales a estudiantes, 250 libros en inglés y más de 800 medicamentos, con receta o cartón del Hospital. Se concretaron, por otro lado, cursos de manualidades con cosas recicladas y macramé.

Día del Niño y festejo de fin de año

Mucho más llevó a cabo el comedor en 2025. Por ejemplo, organizó un festejó para el Día del Niño y el 28 de diciembre se realizó la mesa de las fiestas de fin de año. Esta actividad, se acostumbra a hacer antes de la Navidad, pero las dificultades para conseguir lo necesario para la iniciativa postergaron unos días su concreción. En la propuesta, se compartieron dulces y otras cosas ricas y se donaron cajas para las festividades a las familias más necesitadas.

"Todo, absolutamente todo el trabajo, como siempre lo hicimos solo dos personas, que jamás cobramos un peso por nada, ni nos han dado subsidios ni nada. Desde hace 10 años, todo a pulmón y gracias a que todavía queda gente solidaria que piensa y ve la necesidad del otro", se indica en el balance de Mónica y Javier. "Que este 2026 nos encuentre más unidos que nunca, trabajando por los más necesitados, por los que la están pasando muy mal", enfatizan.