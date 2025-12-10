Cipolletti celebra el Día Nacional del Tango con un motivo solidario
El evento será en el Centro de Artes y Exposiciones Roberto Abel. La entrada será un alimento no perecedero o para la canasta navideña.
El 11 de diciembre se conmemora el Día Nacional del Tango y Cipolletti lo celebrará con un show especial de la Academia Nacional del Tango y músicos locales. El festejo será este jueves a partir de las 21 en el Centro de Artes y Exposiciones Roberto Abel, ubicado en Toschi y Tres Arroyos.
La celebración tendrá un objetivo solidario, ya que la entrada no tendrá un costo específico. El ticket de ingreso será con un alimento no perecedero o algún confite, bebida o algún comestible para integrar la mesa navideña en estas fiestas. El objetivo es celebrar la identidad cultural que representa el tango a nivel mundial.
Música, danza y baile en la celebración de la identidad cultural del tango
El festejo contará con la presentación de diversos artistas locales bajo la dirección de Miguel Ángel Barcos, como el Cuarteto Shusheta integrado por Clara Nardozza en la viola, Nelson Aburto en el contrabajo, Esteban Riera en el bandoneon y Barcos en el piano.
La musicalización estará acompañada de las voces de las cantantes Luna Sureña, Ángel Stanga, Samanta Juncos y Eduardo Gregori. Además, contará con la presentación de baile de los dúos Fabiana Vidarte y Ricardo Bolivar, Florencia Ruffato y Axel, Roberto Di Biase y Rosi Mateo.
El show se completará con las presentaciones de danza de Orlando González, Edit Mandarali, Arcenio Cid, Algo Fuentes, Ada Romero, Marcela Belaich, Diego Pichimil y Marina Millalen.
Día Nacional del Tango en Argentina
La elección de la fecha para conmemorar el Día Nacional del Tango en el país fue para homenajear a dos figuras icónicas de género que nacieron ese día, el legendario cantante Carlos Gardel y el director de orquesta y compositor Julio de Caro. La iniciativa partió del productor artístico Ben Molar en 1965, quien notó la coincidencia de los cumpleaños de ambos artistas y propuso formalmente la conmemoración.
El tango es una expresión cultural fundamental en el país, reconocida incluso como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Cada 11 de diciembre, se convierte en una fecha para conmemorar un espacio de encuentro en milongas y disfrutar de un baile que enaltece los valores culturales fundamentales de nuestro país.
